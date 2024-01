Myles Smith : le portrait pop de la semaine

Myles Smith est à l’honneur cette semaine. aficia te propose de découvrir son titre “Solo”, idéal pour la saison.

Son CV

Myles Smith est un jeune chanteur de 25 ans, basé à Londres. Il n’a pour le moment publié que 5 morceaux mais a réussi à frapper d’un grand coup. En effet, c’est sur TikTok qu’il a d’abord fait ses armes. L’artiste s’est attaqué à une reprise, celle de “Sweater Weather” du groupe The Neighbourhood. Il s’agit d’un des titres les plus écoutés de l’histoire de Spotify (+ de 2,6 milliards). La version de Myles Smith ensoleille le titre et permet de mettre en avant la chaleur de l’artiste. Celle-ci est devenu viral sur TikTok, générant plus d’1,4 million de flux.

A noter que Myles Smith est très engagé pour les minorités noires et lutte contre le manque de diversité au travail. Après avoir publié un article en ce sens, il a attiré de grandes entreprises. Cette expérience l’a poussé à créer une société de conseil qui aide à prôner l’inclusion, la diversité et l’égalité dans le monde du travail.

Myles Smith en chiffres

4,9 millions d’abonnés sur Spotify

“Solo” : 26 millions de streams en 3 semaines (version EP)

50 millions de flux sur Spotify en 3 mois

Son actu

Cette exposition a permis à l’artiste de proposer un titre inédit nommé “Solo”. Myles Smith nous ouvre un peu plus les portes de son univers entre folk rock, rock alternatif et indie. La voix est chaude et grave, hyper prenante. L’instrumentale a quelque chose de réconfortant et de chaleureux, avec sa guitare sèche et ses grelots. Il s’agit d’un titre de rupture, avec une belle métaphore dans la vidéo. En effet, on y aperçoit une plante qui meurt, comme le couple.

Là aussi, la sauce prend et le chanteur a offert un cadeau de Noël à ses auditeurs avec la sortie le 27 décembre d’un EP de 3 titres nommé Behind. En plus du single, ce projet contient 2 autres titres : “My Home” et “Behind”. Ce dernier est particulièrement accrocheur et sonne très Mumford & Sons. L’artiste se produira pour quelques dates au Royaume-Uni, en Allemagne ou aux Pays Bas, toutes sold-out.

Découvrez “Solo” de Myles Smith :