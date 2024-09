Portrait électro : Dim Sum revient avec “Something Real” 

L’été est fini, mais Dim Sum le prolonge encore un peu avec “Something Real”. C’est notre portrait de la semaine !

Son CV

Romain, aka Dim Sum est un musicien et producteur influencé par l’électro, l’indie pop et la chillwave. Tout a commencé en 2014 avec le très funky « Coucou Disco », hommage à la Nu Disco et à la French Touch, et largement repris par les clubs et les radios électro. L’artiste a connu ses premières heures à cette époque là. Puis, il y a eu une série de remixes qui ont suivi pour Christine & The Queens, Foster The People, Husbands, Poom, French 79 ou Broken Back. Enfin, dans sa discographie, on gardera également “Ta Doum” ou encore « High Love« , ses plus gros succès à ce jour !

L’artiste en chiffres

En affirmant son style electro indie avec des guitares toujours bien présentes et mises en valeur par une production élégante et efficace, Dim Sum a vraiment du trouver son propre style, sa propre ligne directrice. Pour preuve, ses singles « High Love » (2016), « Stay » (2017), « Ta Doum » (2018), « Someday » (2021) totalisent plus de 15 millions de streams.

Son actualité

Après un temps de silence, Dim Sum revenait en début d’année avec le single “Manual”. Il enclenche la seconde et dévoile “Something Real”, un morceau très “Biscuitesque” si l’on peut dire, en référence aux premiers morceaux de Petit Biscuit. On y retrouve ces fameuses lignes mélodiques de voix et ce rythme hyper entraînant comme il en existe peu. C’est un peu la bande son idéale pour une balade en kayak !

Découvrez “Something Real” de Dim Sum :