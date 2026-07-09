Simon Gabriel : le portrait électro de la semaine 

À l’heure où l’électro navigue entre efficacité immédiate et productions calibrées pour les playlists, Simon Gabriel emprunte une autre trajectoire. Il est notre portrait de la semaine sur aficia.

Sa bio

Né au début des années 90, Simon Gabriel est un compositeur, musicien et ingénieur du son français autodidacte. Très tôt, il développe une identité musicale singulière, nourrie par des influences aussi variées que Michael Cassette, Pryda, Pink Floyd ou encore Johann Sebastian Bach. Une diversité qui se retrouve dans ses productions, à la frontière entre musique électronique progressive et univers cinématographique.

Au fil des années, Simon Gabriel affine son style autour de longues constructions mélodiques, d’atmosphères immersives et d’une recherche constante d’émotion. Ses morceaux sont notamment publiés sur le label NewRetroWave, où plusieurs de ses sorties rencontrent un bel écho auprès du public.

Sur scène, il partage l’affiche avec des références internationales de la musique électronique comme Deadmau5, Eric Prydz, Lost Frequencies, Kavinsky, AIR ou encore Jean-Michel Jarre, rien que ça, confirmant progressivement sa place sur la scène électro mélodique française.

Quelques chiffres

Simon Gabriel, c’est déjà 10 ans de carrière. Il a progressivement imposé sa signature musicale sur la scène électronique. Ses productions, cumulent aujourd’hui plusieurs centaines de milliers d’écoutes sur les plateformes de streaming. L’artiste franchit cette année un cap important avec la sortie de Human Space. Un premier album composé de 12 titres. Développé durant plus de trois ans, ce projet conceptuel illustre l’ambition artistique du compositeur. Il privilégie les œuvres pensées comme un tout plutôt que l’enchaînement de singles.

Son actualité

En effet, le 9 juillet, Simon Gabriel dévoilera Human Space, son tout premier album studio. Ce projet conceptuel invite à un voyage interstellaire retraçant les grandes étapes de la conquête spatiale. L’album revendique une approche cinématographique, où se mêlent progressive house, synthés atmosphériques et envolées mélodiques.

Quelques jours après cette sortie, l’artiste défendra ce nouveau répertoire sur scène lors d’une date particulièrement symbolique : le 16 juillet. Il y présentera Human Space en live au Poney Club, en première partie de Jean-Michel Jarre. Un rendez-vous qui marque une nouvelle étape dans le parcours du producteur français et qui devrait permettre à son univers de toucher un public encore plus large.

Découvrez l’album de Simon Gabriel :

Cet article est signé Valentin Malfroy, rédacteur en chef d’aficia, journaliste et attaché de presse. Si cette qualité éditoriale est celle que vous aimeriez obtenir pour parler de votre projet dans les médias, contactez-moi pour construire une stratégie de relations presse adaptée à vos objectifs avec inventa.