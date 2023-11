Néo Nubis, un single surprenant avec “Catastrophe Nucléaire”

Après deux singles, Néo Nubis expose une nouvelle facette de sa personnalité avec “Catastrophe Nucléaire”. C’est à découvrir sur aficia.

Néo Nubis est un artiste prometteur originaire du Finistère. Inspiré par des icônes de la musique telles que Mylène Farmer, Billie Eilish et Christine And The Queens, Néo Nubis a su développer un style unique mêlant pop-rétro et éléments futuristes. À son actif, deux singles sont déjà dévoilés : “Des Monstres” et “Sans doute”. Ses chansons reflètent l’esthétique singulière du jeune artiste, caractérisée par des visuels en noir et blanc qui oscillent entre hypersensibilité et mystère. Ce qui rend Néo Nubis particulièrement intriguant, c’est la manière dont chacune de ses chansons aborde non seulement ses propres souffrances, mais aussi celles ressenties par toute une génération. Il parvient à exprimer les maux et les questionnements de sa génération à travers sa musique, créant ainsi une connexion émotionnelle avec son public.

“Catastrophe Nucléaire” : Une surprise auditive captivante

Néo Nubis est un artiste talentueux qui apporte une fraîcheur et une originalité à la scène musicale. Son dernier single en date “Catastrophe Nucléaire” est une véritable surprise qui intrigue et captive dès les premières notes. Sa production musicale monte crescendo et crée une atmosphère intense. Les paroles abordent la difficulté d’aimer autant les autres que soi-même, offrant une réflexion profonde sur les relations humaines. Nul doute que Néo Nubis a un avenir prometteur dans l’industrie musicale.

Découvrez “Catastrophe Nucléaire” de Néo Nubis :