Reeve., le nouvel OVNI de la pop sort aujourd’hui son nouvel EP

Qui se cache derrière Reeve. ? Encore trop tôt pour le dire. On vous présente Seconds, son nouvel et deuxième projet sur aficia.

Yodelice aux commandes

Un doux rêve, avec deux “e”, ça donne Reeve. En Angleterre anglo-saxonne, Reeve désigne un officiel assurant des responsabilités déléguées par la couronne par exemple de juge en chef d’une ville. Un plutôt joli poste ! Chez nous, Reeve est surtout la nouvelle petite protégée de Yodelice que l’on retrouve aux crédits de “Shift”, le premier extrait de son deuxième projet disponible depuis aujourd’hui.

Véritable touche-à-tout, auteure-compositrice, interprète très impliquée dans l’intégralité du processus de production de sa musique, des premières prises d’instruments au mixage, Reeve. imagine, avec Yodelice et Sam Tiba (Zola, Ziak…) , la mélodie électro-pop de cette histoire de prise de pouvoir par la vérité. Elle nous l’a suffisamment prouvé avec son premier single “Wax on You” tout juste extrait du premier EP sorti en avril dernier. Celui-ci explorait des endroits bien plus profonds que la conscience elle-même.

Dans une démarche toujours plus mystérieuse et sombre, Reeve. dévoile la suite de son projet. Elle y mélange toujours les styles, entre pop, pop-électro, jersey. C’est très hybride. Difficile de lui coller une étiquette puisque tout et rien lui correspond ! Ce qui est certain, c’est que l’artiste hante ses propres morceaux. Elle laisse derrière elle une empreinte singulière qui ne laisse aucun auditeur indifférent.

Découvrez Seconds de Reeve. :

En plus d’être accompagnée de Yodelice, elle est l’une des dernières signatures du label Savoir Faire / Animal63. Sur ce dernier, on y retrouve également Claude, Zimmer, Vendredi sur Mer, ou encore Yodelice justement. Animal63 est né en 2017 du rapprochement entre Believe et Savoir Faire, éditeur et manager d’artistes à dimension internationale. Sa mission première est d’instaurer une maison de musique avec la philosophie d’un label, contemporaine, se laissant la liberté de pouvoir signer tous types d’artistes. Dans le but d’imaginer un champ d’action artistique de tous horizons, pour tout territoire et de défendre un positionnement créatif sans concession.