Achile enfile du “Kappa” et vise le sommet

Artiste à suivre. Achile vient tout juste de sortir le clip de “Kappa”, et on en parle sur aficia.

Il est possible que ce nom ne vous soit pas familier, mais ça pourrait vite changer en cette année 2020. À tout juste 18 ans, Achile a une poignée de titres derrière lui, et s’est notamment démarqué avec “Rêver”, une perle de douceur et de sincérité filmé sous forme de session live.

Auteur, compositeur, interprète et rappeur dans l’âme, Achile est également doté d’une vraie voix, puissante et qui lui confère une véritable identité musicale. Les sonorités urbaines flirtent alors avec une certaine chanson française.

Et l’artiste vient de faire un pas de plus dans la musique en sortant “Kappa”, son premier clip. Ce morceau résonne comme le point de départ d’une carrière, nourrie par l’espoir d’une ascension fulgurante. Le flow est excellent, il y a de l’autodérision dans la mise en scène et la production est légendaire. Propre !

Découvrez “Kappa”, le clip d’Achile :