Rencontre avec Kylie Cantrall, la popstar qui ressuscite les années 2000 !

Pour sa première interview française, Kylie Cantrall est sur aficia ! Lors de sa venue dans la capitale il y a quelques jours, nous avons rencontré la jeune chanteuse de 21 ans, qui ressuscite les belles années de la pop des années 2000, pour discuter de son parcours ainsi que de son nouvel EP qui vient de sortir : Valley Girl Problems. Quelque part entre Nelly Furtado, Ciara et Rihanna, l’interprète de “Carrie Bradshaw” est notre nouvelle obsession du moment, et retenez son prénom car vous risquez de beaucoup l’entendre dans les semaines à venir !

“J’ai vraiment adoré cette interview, ça me change des questions sur les dramas de ma vie”, c’est ainsi que Kylie Cantrall me remercie à la fin de notre entretien, réalisé il y a plus d’un mois dans les locaux de son label – Universal Music France. En dépit de la chaleur étouffante, l’atmosphère de l’interview est si décontractée qu’on en oublierait presque qu’un papier doit en sortir. Le charme de la jeune actrice et chanteuse est si magnétique qu’on a presque l’impression de discuter autour d’un café avec une vieille copine, qu’on connaît depuis des années. En bas de l’immeuble, ses fans font la queue par dizaines pour la rencontrer lors d’un fan event, le tout premier qu’elle tient dans notre pays. D’ailleurs, il s’agit de sa première venue en France.

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De baby star à worldwide star

Pour les français, la jeune américaine originaire de Los Angeles (Californie) est essentiellement célèbre pour ses rôles dans des hits Disney (High School Musical : La Comédie musicale, la série puis les blockbusters Descendants), mais la baby star dont le destin n’est pas sans rappeler celui de Miley Cyrus publie depuis quelques années maintenant ses propres chansons dans l’espoir de lancer sa carrière internationale. Sur le net, les réactions sont majoritairement positives, cependant lors de mes recherches un tweet retient mon attention : “Cela se voit que Kylie Cantrall est convaincue qu’elle deviendra célèbre”. Mais ce qui se voulait comme un post critique est finalement le plus grand compliment qu’on puisse faire à une artiste, car comme bon nombre d’artistes révélés par la chaine aux oreilles de Mickey, la jeune femme a le full package de la prochaine icône pop : sourire ultra bright, taille de guêpe, look de it girl soigné au millimètre près, talent vocal et amour pour la danse… Kylie Cantrall travaille pour son moment dès son plus jeune âge, et ses efforts n’auront pas été en vain car en mars dernier le média Billboard a pu annoncer la grande nouvelle : après la sortie de son premier EP en tant qu’artiste indépendante, l’artiste a signé son premier contrat en maison de disques avec Republic Records (une branche américaine d’Universal).

Même si la comédie lui a apporté un grand bonheur, la musique a toujours été, pour elle, l’évidence avec un grand E : “J’écris et chante depuis que je suis super super jeune, j’ai sorti ma première chanson à 10 ans. C’est fou, d’ailleurs ! Beaucoup de gens me connaissent grâce à Disney, qui m’a donné ma chance en tant qu’actrice parce que, lorsque tu es jeune et que tu souhaites te lancer dans le divertissement, il n’y a pas vraiment d’opportunités dans la musique… que dans l’acting. La musique a toujours été mon but numéro un, mais c’est difficile d’être prise au sérieux quand tu es super jeune comme ça, alors j’ai passé plein de castings pour des projets Nickelodeon et Disney en attendant” explique celle qui se considère chanceuse que la multinationale américaine l’ait repérée, elle qui avait d’ailleurs une chaîne YouTube dédiée à sa passion pour Disney.

Aujourd’hui, Kylie Cantrall est “excitée” pour ce nouveau chapitre musical qui s’ouvre à elle. Après plusieurs années à soft launch sa carrière musicale en interprétant des bande-sons pour Disney (celle de Descendants s’est notamment démarquée aux Emmys et cumulé des millions de streams), la jeune femme est désormais en mesure de mettre les personnages derrière elle et s’exprimer créativement. Et pour ce faire, un changement de son s’est imposé : “Je décrirais ma musique comme pop et R&B. Quand j’étais petite, mon père m’a fait découvrir plein de genres musicaux différents, mais j’ai toujours eu un amour fort pour le R&B. On mettait Never Say Never de Brandy dans la voiture, et ça partait tout de suite en karaoké”, explique celle qui est née après l’âge d’or du R&B. Celle qui dit admirer Brandy et Janet Jackson a le déclic lorsqu’elle voit Beyoncé en concert – son tout premier : “J’avais huit ans, et je me souviens être complètement scotchée par elle. Tout de suite, j’ai su que c’était ce que je voulais faire de ma vie !”

Le père de Kylie, Alex Cantrall, est un auteur-compositeur ayant écrit plusieurs titres pour des artistes comme les Pussycat Dolls, SHINee ou encore JoJo (et plus particulièrement le tube Leave (Get Out)). Sa mère, Carol Borjas, est quant à elle un couteau-suisse de l’industrie du divertissement : chorégraphe, danseuse, comédienne et mannequin. Cela va sans dire, leur petite fille a très vite bénéficié d’une éducation musicale, dans le but de la faire pénétrer dans leur monde. Mais que les sceptiques se rassurent : Kylie Cantrall n’est pas une simple baby star poussée sur nos écrans grâce au népotisme (même si les relations ont probablement aidé), mais une véritable amoureuse de l’art : “Grandir entourée de personnes créatives, dans une maison aussi artistique m’a énormément influencée. Mon père me faisait écouter les chansons qu’il écrivait dans une pièce, ma mère me montrait ses dernières chorégraphies dans une autre, j’étais tout le temps baignée dans les arts… et ce n’est qu’en grandissant que j’ai réalisé à quel point c’est particulier, et que tout le monde n’a pas ce type d’environnement” explique celle qui reconnaît aujourd’hui sa chance. “L’art a toujours été un hobby, même quand c’est devenu une source de revenus. Mais évidemment qu’on doit faire beaucoup de sacrifices et surmonter beaucoup d’obstacles. Ma charge mentale est immense, j’ai la sensation de devoir être partout à la fois, sans avoir véritablement le temps de construire une vie sociale ou amoureuse. Mais je ne troquerais ça pour rien au monde !”.

C’est essentiel, pour moi, d’être impliquée dans tous les processus créatifs de ma musique. Tout vient de moi, je ne pourrai jamais être ce genre de machine de l’industrie comme a pu l’être Britney Spears, par exemple. J’ai besoin de contrôler, de la couleur de mon logo à la pochette de chaque single !

La pop music comme outil cathartique

Du haut de ses 21 ans, Kylie Cantrall a une vision très claire de ce qu’elle souhaite accomplir avec sa musique : diffuser des messages importants, tout en utilisant sa plume pour se confier et aider son public à se sentir moins seul. “Ma musique se veut female-empowering, vectrice de messages puissants, mais aussi très vulnérable. Surtout avec ce nouveau projet. Ça n’a pas toujours été le cas, d’ailleurs !” ironise celle dont la toute première chanson parlait d’un hamster mort. “Je n’avais même pas d’hamster, c’est clairement mon cerveau d’enfant de trois ans qui se projettait”. L’écriture de chansons, en revanche, c’est l’exercice préféré de Kylie. Et contrairement à de nombreux enfants stars de Hollywood, elle aura l’occasion de s’y frotter dès ses débuts, à 16 ans. “Lorsque j’ai signé avec un label, ils m’ont directement envoyée écrire lors de séminaires, et c’est là que c’est devenu une affaire sérieuse. Chaque jour, j’étais en studio avec un nouvel auteur-compositeur, et ça tombait à merveille car c’était également à cette époque-là que j’ai commencé à avoir mes premières expériences amoureuses. J’arrivais en sachant ce sur quoi je voulais écrire, et c’est là qu’est né mon amour pour l’écriture. Avant ça, c’était un peu ennuyeux pour moi, d’écrire”.

Similairement à une certaine Olivia Rodrigo en 2021, Kylie Cantrall utilise l’écriture pour mettre en chanson ses déceptions personnelles – qu’elles soient amicales ou amoureuses. Lorsqu’elle décrit son rapport à l’écriture, l’interprète de “Carrie Bradshaw” tient un discours auquel on ne s’attend pas forcément venant d’une enfant de l’industrie, car elle aime avoir la main sur tout : “Écrire des chansons est cathartique, pour moi. C’est une obsession. Ça me prend à n’importe quel moment de la journée, et je n’arrive plus à l’arrêter. J’ai carrément dû m’acheter un petit carnet, que je garde toujours dans mon sac pour ce genre de situation. Si je n’écris pas mes idées au moment-même qu’elles surgissent, je peux m’en vouloir durant plusieurs jours. C’est essentiel, pour moi, d’être impliquée dans tous les processus créatifs de ma musique, même pour le visuel. Tout vient de moi, j’ai des idées de clips qui me viennent alors même que j’écris la chanson. Je ne pourrai jamais être ce genre de machine de l’industrie comme a pu l’être Britney Spears, par exemple. J’ai besoin de contrôler, de la couleur de mon logo à la pochette de chaque single. Parfois, je peux même participer au traitement des voix sur mes chansons, car mon père m’a beaucoup appris en ce qui est de la production”, détaille celle qui, aujourd’hui, n’écrit plus avec son père pour protéger sa paix. “Il me donne quelques conseils par-ci par-là quelques fois, mais on n’écrit plus ensemble car cela peut vite devenir lourd”.

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Et l’amour pour l’écriture n’est pas la seule chose qu’elle partage avec Olivia Rodrigo, car avant la sortie de Valley Girl Problems, Kylie Cantrall faisait, depuis des mois, l’objet de rumeurs selon lesquelles elle serait la victime d’un triangle amoureux. Comme Miley et Selena, ou encore Olivia et Sabrina avant elle, les tabloïds rapportaient que l’artiste aurait vu son ex petit ami se mettre en couple avec sa meilleure amie, quelques mois après qu’ils aient partagé l’affiche d’une tournée. Et alors que les internautes croyaient à un coup monté, le nouvel EP de Kylie sorti vendredi est venu confirmer les dires des médias. Mais le message était clair le jour de l’entretien : son management exige qu’on évite d’aborder les sujets qui s’éloignent trop de la musique, ainsi que de parler de Descendants. Et même si on aurait adoré obtenir plus de contexte sur les chansons, parfois il est important de laisser la musique parler pour elle-même.

Un nouvel EP qui tient ses promesses !

Composé de neuf pistes, Valley Girl Problems est le récit d’une fille de 21 ans de son époque, entre l’adolescence et la vie d’adulte, qui expérimente encore ses premières fois. À la seule différence qu’au lieu de se morfondre dans ses déceptions, Kylie Cantrall encourage son public à constamment garder la tête haute, et à repousser ses limites : la preuve avec le délicieux single qui donne le coup d’envoi de ce projet : “Carrie Bradshaw”. En hommage au personnage principal de Sex & The City, ce midtempo produit par le légendaire Tricky Stewart (Rihanna, Mariah Carey, Beyoncé…) invite l’auditeur à accepter le chaos de la vie : “J’ai découvert cette série à 18 ans, et je l’ai bingée en un mois seulement, ce qui est énorme pour moi qui ai très peu de temps. Je suis tout de suite tombée amoureuse de Carrie, je me suis tellement retrouvée en elle car… Elle est très chaotique, mais même lorsque la vie lui joue les pire tours, elle sera toujours la plus stylée. Elle adore la mode, ce qui m’a beaucoup inspirée aussi, car ça lui donne confiance en dépit de tous ses défauts… J’ai écrit cette chanson comme une invitation à accepter les fluctuations de la vie, car ça ne peut pas toujours être tout rose. J’accepte le fait que je n’ai pas toutes les réponses, ça ne sert à rien de prétendre. Et, en attendant, je trouve du beau dans toutes les parties de la vie, même dans le négatif, même dans les chagrins…”

La mode et les vêtements, c’est un peu le coping mechanism de la chanteuse, qui utilise ses looks pour s’exprimer après une passe difficile, et le message n’a jamais été aussi clair que sur le deuxième single du projet : “Closet”. “Au premier plan, cette chanson peut être interprétée comme une invitation à littéralement faire le tri dans son dressing – chose que je fais régulièrement, d’ailleurs. Mais il y a également une deuxième lecture à y voir, car c’est une chanson qui célèbre le changement. Cette année a vraiment été pleine de changements pour moi. Niveau carrière, déjà, j’ai accompli plein de premières fois, ce qui est super excitant. Mais niveau personnel, j’ai vécu plein de gros changements. J’ai dû m’éloigner de plusieurs personnes qui m’étaient super chères avant, alors que je pensais qu’elles feraient à jamais partie de ma vie. Mais bon, encore une fois c’est la vie, c’est une constante évolution. Je suis Cancer donc forcément, ce n’est jamais facile pour moi d’effectuer de grosses transformations comme ça, mais je m’améliore de jour en jour à me débarrasser de ce qui ne m’apporte plus rien. Ma résolution pour 2026, c’était littéralement de m’entourer des meilleures personnes pour faire ce qui compte véritablement : la musique. Sans me faire aspirer par le négatif, en passant des heures à scroller sur ce foutu Twitter et par toutes ces choses qui ne me font pas du bien”.

Un peu dans la continuation de son premier EP B.O.Y. sorti l’année dernière, Valley Girl Problems est un véritable hommage au son pop et R&B du début des années 2000, et la voix chaleureuse de Kylie ainsi que son goût raffiné pour les vêtements exécute ce concept à la perfection. On adore “Girls Like U”, un titre franc sur lequel Kylie Cantrall règle ses comptes avec une ancienne copine qui n’a pas respecté le code de l’amitié; ou encore la ballade “Space Between”, qui tire un trait plus que définitif sur cette amitié brisée. “Sur mon précédent EP, j’avais notamment travaillé avec Darkchild, donc cette patte R&B a toujours été présente. Cependant, aujourd’hui j’ai la sensation d’avoir gagné en expérience de vie, ce qui m’a apporté maturité et profondeur. J’ai traversé tellement de choses cette année, de la tournée mondiale de Descendants en passant par les dramas amoureux et amicaux de ma vie, alors évidemment que ça a imprégné mon projet” conclut celle dont ce nouvel EP plus que prometteur nous laisse envisager une grande carrière à venir. “J’adore ce contraste entre une production super fun et des paroles profondes, vraies et sincères. Je voulais vraiment m’assurer que les gens apprennent quelque chose de nouveau sur moi dans chaque chanson, je n’ai jamais été aussi vulnérable dans mes textes”.

D’ailleurs, bonne nouvelle : Kylie travaille sur son premier album ! Toujours produit par Tricky Stewart, cette nouvelle proposition promet de renouveler la recette nostalgique appliquée sur Valley Girl Problems : “Ce que j’aime dans les années 2000, c’est l’assurance des artistes féminines. Dès que j’écoute une chanson de Britney, c’est comme si j’avais des pouvoir magiques, soudainement je me sens comme la plus badass des femmes. C’est le meilleur médicament, et ça me fait me sentir comme la meilleure version de moi-même. Et je veux que mes fans le ressentent aussi en écoutant mes chansons !” développe Kylie. “C’était un rêve de travailler avec Tricky Stewart, qui a produit ma chanson pop favorite de toute ma vie : Umbrella. Sur l’album, on gardera ce mélange entre R&B et pop uptempo, qui donne envie de se lever et de danser. Peut-être un peu plus brut, plus expérimental aussi. Je suis à fond sur Nina Simone en ce moment, elle a tellement de soul dans la voix… Ça m’inspire beaucoup de l’écouter, donc qui sait, peut-être qu’un jour je ferai un projet de jazz ?”.

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Alors que Kylie Cantrall est en pleine tournée promotionnelle pour le dernier volet de Descendants dans lequel elle compte apparaître, la jeune artiste se sent prête à ouvrir une nouvelle page de sa carrière, plus émancipée que jamais. Et celle qui coche progressivement plusieurs rêves de sa wishlist a déjà l’aval de plusieurs de ses consoeurs de l’industrie : “Il y a quelques jours, j’étais à l’évènement Billboard Women in Music, qui se tenait à Los Angeles. J’y ai croisé Kehlani, alors je suis allée la voir pour la saluer et lui demander une photo car je suis la plus grosse des fangirls, et elle m’a dit à quel point elle adorait Carrie Bradshaw, elle m’a énormément encouragée. J’adore voir les artistes féminines se soutenir entre elles aujourd’hui, on est dans la meilleure période possible pour les femmes, et je ne me suis jamais sentie aussi bien intégrée et accueillie. Lorsque tu regardes les artistes les plus écoutés dans le monde à l’heure actuelle, la majorité sont des femmes ! Ce qui est très encourageant, on défonce tout en ce moment !”

Une chose est sûre, c’est que Valley Girl Problems va rythmer notre été, et que la suite s’annonce tout aussi brillante. Préparez vos meilleurs crop tops avec imprimé léopard, vos lunettes de soleil ornées de strasses et vos jeans taille basse, les années 2000 reviennent en force et on peut compter sur nos pop girls pour les ramener à la vie !

Découvrez Valley Girl Problems, le nouvel EP de Kylie Cantrall :