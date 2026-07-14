Maëlle à cœur ouvert avec “Blonde platine”

En prélude à la parution de son troisième disque, Maëlle dévoile le réjouissant “Blonde platine” à découvrir sur aficia !

Que de chemin parcouru pour Maëlle depuis sa victoire dans The Voice il y a déjà huit ans de cela. Après deux premiers albums de très bons cachets, le premier réalisé aux côtés de Calogero et le deuxième confirmant l’essai, Maëlle s’affirme toujours davantage pour proposer un univers au plus près de ce qu’elle est. Elle amorçait ainsi son retour avec le très personnel “Lili” puis le sexy et addictif “Tic tac”, deux singles très différents mais qui cristallisent à merveille les pensées frontales et plus brutes d’une jeune femme de 25 ans qui ne se cache plus.

Et c’est véritablement ce qu’il faudra attendre du troisième disque de la chanteuse à paraître le 4 septembre prochain. Baptisé Lili, le disque renferme douze pistes aux accents pop électro dansants qui mettront en lumière Maëlle sous un nouveau jour, plus affirmé et résolument dans l’ère du temps. Un opus taillé pour la scène en somme que l’artiste embarquera à travers la France et la Belgique, avec une date majeure dans la capitale, à la Gaîté Lyrique, le 20 novembre prochain.

Maëlle explore les secrets de l’enfance

En guise de mise en bouche avant la parution de l’album, Maëlle dévoile un nouvel extrait baptisé “Blonde platine”. Un single où les battements pop effrénés entrent en résonnance avec la très belle voix de Maëlle. Sur une piste paradoxalement entraînante et entêtante, elle évoque un sujet beaucoup plus personnel relatif à la famille et à l’enfance, thématiques qui seront au cœur de ce nouvel opus. Elle conte les secrets de famille, ceux d’une enfant silencieuse qui assiste aux déchirements au sein du foyer et qui se sent parfois peu entendue.

Alors Maëlle imagine une version d’elle-même, un avatar façon sim’s, badass et marquante, comme pour amorcer une affirmation de soi devenue nécessaire. “Blonde platine” s’impose ainsi comme un titre à la fois cathartique et lumineux, en quête de réconciliation avec l’enfance : “Dehors on sait jamais / Mais dans la maison, y’a des secrets / Du bruit et des photos déchirées / C’est chaud / C’est p’tet pour ça que j’suis solitaire / Trop sur mes épaules / Tous les doss’ dont j’voudrais m’défaire / La famille qui prend l’eau / Mariage, divorce, toujours j’m’adapte à mon père / Qui m’a demandé comment ça va / J’peux pas m’rassurer et rassurer ma mère / Si je pleure pour elle, qui pleure pour moi ?”.

Écoutez “Blonde platine”, le nouveau single de Maëlle :