“Midnight” : Alesso et Liam Payne font monter les beats !

Alesso revient à la pop avec “Midnight”, son étonnante collaboration avec le chanteur britannique Liam Payne. C’est à découvrir sur aficia.

Alesso ne sait plus vraiment où donner de la tête. Et c’est peut-être ce qui le caractérise aussi. Pendant longtemps, le Suédois a fidélisé son public autour d’un style musical qui lui était propre, la progressive house. Son dernier exemple en date : “One Last Time” en collaboration avec DubVision, une pépite aérienne qui tranche littéralement avec ce que le DJ vient de sortir.

Alesso de retour à la pop

Mais Alesso est également très attaché à la pop. Par le passé, il a déjà collaboré avec Tove Lo sur “Heroes (We Could Be)”, Nico & Vinz sur “I Wanna Know” ou encore Anitta sur “Is That For Me”. Cette fois-ci, il fait confiance à Liam Payne, l’ex-One Direction, et l’invite sur “Midnight”, lui qui est finalement habitué des collaborations avec des DJ (Jonas Blue, Cheat Codes, Zedd…).

Si nous ne les attendions pas dans ce registre-là, le morceau est agréable à l’écoute. Quant au clip, il a été filmé en période de confinement et est très bien réalisé. On oublierait presque que les deux artistes ne se sont même pas rencontrés pour le tournage…

Découvrez le clip de “Midnight” d’Alesso & Liam Payne :