Clip “Love” : Aloïse Sauvage se bat face à elle-même

Aloïse Sauvage est de retour pour donner un avant goût de son deuxième album Sauvage à travers le clip du titre “Love”. C’est à découvrir sur aficia.

Le mot « love » de sa traduction « amour » nous fait généralement penser à une belle histoire passionnelle et romantique… Sauf que pour l’artiste, l’amour sonne aussi comme celui qui échoue, celui qui nous fait souffrir.

“C’est violent ça prend tout l’espace, t’as mis le feu dans mon cœur, tu me laisses là, mais j’sais pas marcher sur les braises moi” Aloïse Sauvage – Love

Avec « Love », Aloïse Sauvage utilise un air mélancolique pour adoucir la brutalité de la rupture. Elle décrit avec précision les mécanismes de la personne quittée, autant dans sa posture physique que dans son texte. La jeune femme jongle entre colère, culpabilité et remise en question : “J’aurais jamais pensé devenir le problème”. La tristesse rentre également en jeu, et surtout l’espoir de revoir revenir l’être cher rien que quelques instants : “Quelques heures, pour s’redonner du love”.

“J’aurais jamais pensé devenir un problème, moi j’aurais du t’écrire des milliers de poèmes, je veux pas regarder partir la seule que ma peau aime” Aloïse Sauvage – Love

Dans le clip qui illustre le titre « Love », nous découvrons l’image d’un vide abyssal qu’une rupture peut entrainer. Un amour qui laisse seul, face au doute, aux angoisses, à la colère. La violence d’une rupture et les regrets qui rongent. La solution envisagée serait de s’évader dans cette nature qui nous entoure et qui deviendrait alors l’unique issue de secours pour se retrouver et ainsi retrouver le goût de vivre. Le seul moyen d’oublier un amour qui semblait pourtant éternel. D’un autre côté, l’artiste exprime aussi sa colère. On peut la voir se libérer par des cris que, malheureusement, seule elle peut entendre. Elle veut combattre ses maux, se battre contre elle même et pour cet amour.

Rendez-vous le 7 octobre 2022 pour découvrir Sauvage, ce nouvel opus qui sera suivi par une tournée dans toute la France avec un concert prévu à la Cigale le 11 octobre 2022.

Découvrez “Love”, le nouveau clip d’Aloïse Sauvage :