Apple Music passe en mode Audio Spacial et Lossless

Révolution chez Apple Music avec la possibilité d’écouter le catalogue musical en Audio Spacial et en Lossless. Explications avec aficia.

C’est une petite révolution qui fait du bien, une révolution dans le monde du streaming et de la musique. En effet, Apple Music propose une innovation majeure à l’ensemble de ses abonnés sans surcoût. Cette innovation porte sur la qualité sonore des enregistrements disponibles sur la plateforme en proposant deux nouveaux formats d’écoute : l’Audio Spacial et le Lossless.

Audio Spacial

L’Audio Spacial avec Dolby Atmos est la principale révolution que propose la marque à la pomme. En effet, cette innovation donne la possibilité aux artistes d’offrir aux auditeurs un véritable son immersif avec une expérience multidimensionnelle et une clarté musicale qui englobe littéralement l’auditeur.

Dès maintenant, plusieurs milliers de titres en Audio Spacial sont disponibles sur Apple Music et sont signalés par un badge spécifique afin de mieux les identifier. Pour le lancement de cette nouvelle qualité audio, Apple Music propose également à ses abonnées des playlists dédiées, élaborées par des équipes éditoriales. Idéal pour découvrir cette nouvelle expérience auditive.

Hits en audio spatial

Rock en audio spatial

Hip-Hop en audio spatial

Pop en audio spatial

Musique classique en audio spatial

Jazz en audio spatial

Country en audio spatial

Apple Music démocratise l’Audio Spacial

Au-delà de proposer ce format, gratuitement, Apple Music collabore étroitement avec Dolby afin de démocratiser l’Audio Spacial et en faciliter l’accès aux artistes, producteurs et ingénieurs du son. Ainsi, des initiatives sont en place afin de doubler le nombre de studios équipés de la technologie Dolby, à proposer des programmes éducatifs mais également fournir des ressources aux artistes indépendants.

Apple Music travaille également à l’intégration de cette solution dans le logiciel Logic Pro. Dans le courant de l’année, Apple sera en mesure de déployer une mise à jour du logiciel de musique assistée par ordinateur afin de permettre à tout artiste de créer et mixer sa musique en Audio Spacial compatible avec le service Apple Music.

Les abonnées d’Apple Music peuvent déjà déguster les albums d’Ariana Grande, de The Weeknd, Jonas Brothers, Olivia Rodrigo ou encore Taylor Swift en mode Audio Spacial.

Lossless

En plus du format Audio Spacial, Apple Music propose également le format Lossless. C’est plus de 75 millions de titres déjà disponibles dans ce format sans perte. Mais c’est quoi le sans perte..? C’est tout simplement un son pratiquement indiscernable de l’enregistrement original en studio.

Apple utilise l’ALAC (Apple Lossless Audio Codec) pour préserver chaque bit du fichier audio original. Cela signifie que les utilisateurs pourront écouter leurs chansons préférées exactement comme les artistes les ont conçues en studio.

Même si ce format est moins révolutionnaire que le format Audio Spacial, les amoureux de musiques devraient rapidement trouver une grande satisfaction dans la découverte de cette qualité d’écoute proposée, une fois de plus, sans aucun surcoût pour les abonnés d’Apple Music.

Vous pouvez, dès aujourd’hui, vous abonner à APPLE MUSIC. Actuellement, Apple Music vous propose l’accès à son service avec 3 mois gratuits. Une offre qui ne se refuse pas et qui vous permet de tester les nouveaux formats audios d’Apple Music. Pour vous abonner c’est juste ICI.

Les abonné.e.s à Apple Music utilisant la dernière version d’Apple Music sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV peuvent écouter des milliers de titres au format Dolby Atmos avec n’importe quels écouteurs ou casque. Apple Music diffusera automatiquement les morceaux en Audio Spatial avec Dolby Atmos sur tous les AirPods® et les casques Beats équipés d’une puce H1 ou W1, ainsi que sur les haut-parleurs intégrées des derniers modèles d’iPhone®, iPad® et Mac®. Pour les autres écouteurs ou casques, il suffit d’activer Dolby Atmos dans les réglages. L’Audio Spatial sur Apple Music sera également bientôt disponible sur les appareils Android.

Pour écouter en Lossless, les abonnés utilisant la dernière version d’Apple Music peuvent activer l’option dans Réglages > Musique > Qualité audio. Il est possible de choisir différentes résolutions pour différentes connexions telles que cellulaire, Wi-Fi ou pour le téléchargement.