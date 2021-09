Blow dessine un tableau contemporain avec “Meguro”

Avant de dévoiler son album au début de l’année 2022, Blow nous charme avec son nouveau titre “Meguro”. C’est à découvrir sur aficia.

Dans un style indie-pop bien ancré, le trio qui constitue Blow ne cessent de faire parler d’eux ! Après une session chez Colors et avoir rythmé l’année avec des titres comme « Full Delight », « One Life » et « Shake The Disease », c’est avec “Meguro”, leur nouveau titre, que le groupe décide de teaser à nouveau son futur opus, Shake The Disease, qui doit pointer le bout de son nez dans les bacs au début de l’année prochaine.

L’allégorie de la caverne par Blow !

“Meguro”, est un hymne à l’acceptation de soi sur fond de basse et d’influences des années 70/80 qui s’accompagne d’une mise en images majestueuse.

Réalisé par Lokmane et tourné entre le Palais de Tokyo (Paris) et devant l’architecture d’Oscar Niemeyer (Havre), le groupe dessine un tableau qui s’inspire de la célèbre “Allégorie de la caverne” de Platon. Entre chorégraphie, acting et direction artistique soignée, Blow n’a pas fini de nous surprendre…

Découvrez « Meguro » de Blow :