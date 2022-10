Chris Brown : “Under The Influence” ou le clip tant attendu

Cela faisait bien longtemps que le chanteur Chris Brown n’avait pas réuni une aussi grande audience à travers le monde. Le clip tant attendu de l’hymne TikTok de la rentrée “Under The Influence” est enfin sorti. Le rendu est grandiose et c’est à découvrir sur aficia !

Chris Brown, déchu de son trône en 2009 après une dispute violente avec son ex de l’époque, Rihanna, peine depuis quelques années à revenir sur le devant d’une scène qui lui était promise. Après d’innombrables come-back – et pas des moindres si l’on pense à « International Love » avec Pitbull en 2012, « Loyal » ou encore « Ayo » dévoilés tous deux en 2014 et devenus des hits planétaires – le natif de Tappahannock cherche malgré tout une certaine stabilité artistique.

Il enchaîne alors les albums passant régulièrement inaperçus, notamment à cause du nombre parfois trop considérable de titres à l’intérieur. C’est le cas de Heartbreak on a Full Moon et sa réédition de 57 titres ou de Indigo et sa version Extended de 42 titres. Un titre présent sur cette réédition Indigo dévoilée en 2019 va pourtant, contre toutes attentes, se placer sur les plus hautes marches du Billboard Hot 100 et dans de nombreux pays : “Under The Influence”.

Chris Brown – Crédits : AGENCE / BESTIMAGE



Le succès de “Under The Influence”

Comment un morceau issu d’un album de 42 titres passé quasiment inaperçu, d’un artiste majoritairement décrié pour son comportement d’antan peut-il « exploser » trois ans plus tard ? La réponse vous la connaissez déjà : TikTok ! La magie de ce réseau social…

“Under The Influence” s’est, en effet, glissé dans les nombreuses tendances de cette plateforme jusqu’à devenir même LA trend numéro une. Avec quelques playbacks, puis un remix accéléré dont seul Tiktok a le secret, la musique devient rapidement l’attraction musicale.

Sur une prod’ R&B du nigérian Kiddominant, froide, simple mais puissante, sublimée par une basse timide mais importante, « Breezy » déclare, avec sa voix unique et ses mélodies entraînantes, être sous l’influence d’une femme qu’il désire et à qui il demande implicitement de venir chez lui pour la nuit.

Un clip attendu

Certains pensent alors qu’il s’agit d’une nouvelle musique de l’artiste et attend patiemment le clip. Alors que Chris Brown a récemment dévoilé un nouvel album (au succès, cette fois, colossal) : Breezy, dans lequel figure d’excellents morceaux mais pas celui-ci.

Face à tant de succès et de demandes, l’interprète de Don’t Judge Me se voit contraint de surfer sur la vague d’un titre, sorti en 2019, qu’il n’avait pas comme objectif de clipper au départ. Amoureux néanmoins, lui aussi, du morceau “Under The Influence”, Chris Brown prend plaisir à effectuer une longue promotion de ce clip. Jusqu’à sa sortie, hier.

Résultat : un clip réussi, ô combien artistique.

Sans surprises, plusieurs femmes, représentant celle qu’il désire dans le morceau, apparaissent en tenues légères, dominatrices de son esprit, dans une salle vide, spacieuse qui laisse place à une imagination infinie.

Petit plus : la scène ci-dessous où Chris est suspendu dans les airs par de nombreux fils que tendent et guident, comme bon leur semble, les femmes en dessous. Imageant de manière sublime l’influence dont l’artiste se dit « victime ». Belle prouesse artistique.

Chris Brown – Under The Influence – Capture YouTube

Petit bémol : connaissant tous les talents de danse exceptionnels de l’artiste, il n’y aura néanmoins que de simples petits pas dans ce clip.

Découvrez le clip de Chris Brown “Under The Influence” :