La semaine prochaine, aficia lance ses Aficia Music Awards 2022, réunissant les meilleurs artistes Pop, la découverte internationale ou encore le projet coup de cœur de l’année. Côté R&B, nous retrouverons en compétition Tayc, le « Usher français » sur sa collaboration avec Camille Lellouche, Tiakola et son album Mélo mais peu d’artistes sont en réalité représentés. Et pour cause, une très forte concurrence. C’est la raison pour laquelle nous vous concoctons un Top 5, évidemment subjectif, des albums R&B / Soul de l’année, en France et à l’Internationale.

Bien que le style musical « R&B » soit renaît de ses cendres après de belles années 90-2000, il n’en reste pas le genre le plus écouté ni le plus populaire. Que ce soit en France ou à travers le monde, le Rap, l’électro ou encore la Pop règnent dans les playlists depuis quelques temps maintenant.

En revanche, d’excellents artistes R&B masculins comme féminins, plus ou moins connus du grand public, dévoilent chaque année des projets de plus en plus réussis, de plus en plus aboutis. Ils méritent d’être étudiés, découvrez dès à présent le Top 5, se basant pas forcément sur les chiffres mais plutôt sur les goûts de la rédaction !

Candydrip de Lucky Daye

Lucky Daye fait, sans contestation, partie des révélations R&B de l’année ! C’est le 10 mars dernier que le natif de la Nouvelle Orléans a dévoilé son deuxième album studio, Candydrip. Et autant dire que c’est un véritable succès ! C’est la première fois qu’un album de Lucky Daye, âgé de 37 ans, figure dans le US Billboard 200. Il atteint même, et ce dès la première semaine, la 69e place du classement prestigieux. Et pour cause, celui qui à la base co-écrit pour Mary J. Blige, Ne-Yo, Ariana Grande, Ella Mai ou encore récemment Beyoncé sur son dernier album, s’est illustré avec le premier single de cet album : « Over ».

Le morceau connaît un succès colossal et propulsera véritablement l’album dans la durée. Le vainqueur en 2022 du Grammy Award du meilleur album R&B progressif avec son troisième EP, Table for Two, Lucky Daye explore le R&B sous toutes ses formes dans son dernier album. Tant dans les rythmiques que dans les mélodies et les lyrics, l’artiste extrêmement complet prend désormais une part considérable du paysage R&B américain/international.

Les coups de cœur aficia de l’album : Les titres “F**kin’ Sound”, “Cherry Foster” et “Over”

Breezy de Chris Brown

Chris Brown, ce mystère. Le public aime le détester mais semble profondément aimer sa musique. En effet, l’artiste entamait cette année sa 17e année de carrière, rien que ça ! Et pourtant, son dernier album Breezy, bien qu’il ait démarré à la quatrième place du Billboard (ce qui en fait son album le plus mal classé depuis Graffiti, sorti en 2009) connaît un franc succès et semble être, selon nous, l’un de ses meilleurs albums depuis quelques années. Cette année, l’interprète de “Loyal” a prouvé, une fois de plus, qu’il fait véritablement partie des têtes d’affiche, voire des piliers du R&B.

Après un enchaînement d’albums bien trop conséquents en terme de morceaux depuis 2015 et des titres parfois décevants, Chris Brown est revenu, dans cet album dévoilé le 24 juin dernier, aux basiques de la musique R&B. Un album qu’il préparait depuis 2019. Désireux de « parler à l’âme des femmes » et de réaliser de la « musique vraiment attachante », Chris Brown annonçait en début d’année que le projet contiendrait du R&B pur. Pour se faire, il s’est entouré des meilleurs, à savoir Bryson Tiller, Ella Mai, H.E.R., Blxst, Jack Harlow, Tory Lanez ou encore Anderson .Paak. Lyriquement, mélodiquement et vocalement, l’album est une vraie réussite. Chris Brown conte l’amour, le chagrin et les relations amoureuses avec brio.

(c) Chris Brown – Instagram

Une version DELUXE de l’album voit le jour deux semaines plus tard et au total : cinq chansons de Breezy ont figuré sur le Billboard Hot 100 , faisant de Chris Brown le huitième artiste avec le plus d’entrées sur le Hot 100, devant Elvis Presley.

Et nous sommes obligés de parler du morceau qui, pourtant pas présent sur l’album, a notamment propulser cet album Breezy cette année et fait considérablement parler de l’artiste : “Under The Influence”. Un véritable hit dévoilé en 2019 et au franc succès cette année grâce à Tik Tok, a remis Chris Brown sur le devant de la scène. Et c’est tant mieux puisque, gros point faible à noter de la promotion de son album Breezy, l’artiste avait en effet choisi en “IFFY” et “Warm Embrace” des singles qui n’ont pourtant pas fait grand bruit.

Les coups de cœur aficia de l’album : Les titres “Need You Right Here” (feat. Bryson Tiller), “Psychic” (feat. Jack Harlow) et “Petty”.

Good Morning Gorgeous de Mary J. Blige

C’est une réelle coïncidence mais nous nous sommes rendus compte que nous citons, avec Good Morning Gorgeous, le 3e album nominé dans la catégorie Album R&B de l’année. Pour être tout à fait honnête, lorsque nous nous sommes aperçu de cela, nous voulions changer notre Top 5 mais il était impossible pour nous d’enlever Candydrip, Breezy et encore moins Good Morning Gorgeous, le nouvel album de celle qui règne sur le R&B et le Hip-hop depuis trois décennies maintenant : Mary J. Blige. Et quel retour fracassant !!!!

Elle a l’âge de Mariah Carey et pourtant Mary Jane Blige, quant à elle, n’abdique pas et ne faiblit pas. Après une performance de qualité au SuperBowl aux côtés d’Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg ou encore 50 Cent, la superstar s’est montrée plus déterminée que jamais. Si là, vous vous demandez, surtout les plus jeunes, « mais qui est cette femme? ». Avant de vous parler de son superbe album sorti le 11 février dernier, redécouvrez alors son plus grand classique dont on ne se lassera manifestement jamais :

Oui, c’est elle. Surnommée la « Reine du R&B » lorsque ce n’était pas Beyoncé, Mary J. Blige est une chanteuse, compositrice et actrice américaine. Elle a notamment remporté dans sa carrière : douze Billboard Music Awards, neuf Grammy Awards, quatre American Music Awards, un Primetime Emmy Award… Nominée pour trois Golden Globe Awards et deux Oscars, Mary J. Blige est une vraie légende de la musique.

Elle dévoilait en début d’année son quinzième album Good Morning Gorgeous, racontant globalement la vie de femme célibataire. En tant qu’auteur-compositeur, le don de Blige n’a jamais été autant la spécificité que la sincérité, et les morceaux de cet album traitent de sujets si familiers : l’espoir, la douleur, apprendre à aimer et lâcher prise.

Le célèbre magazine Rolling Stone écrivait à propos de l’album : « presque tous les 15 albums de Mary J. Blige ont une structure conceptuelle, mais GMG semble plus lâche que d’autres » dans lequel « l’artiste évite soigneusement la profonde mélancolie de son passé. La musique est surtout pleine d’espoir et vivante, même lorsque les sentiments le contredisent. » Et c’est une critique véritablement constructive. Au-delà de sa voix qui respire le charme et la grâce musicale, la native de New York prône un esprit nouveau, un R&B que l’on a pas forcément l’habitude d’écouter, même chez la jeune génération.

Un peu comme Chris Brown, les collaborations frôlent l’excellence en terme de R&B dans cet album avec la présence d’Usher, d’Anderson .Paak, mais aussi de Ne-Yo ou encore H.E.R. sur la version Deluxe. Mais là où l’album est un véritable succès : c’est la présence du Rap/Hip-Hop, chers à Mary, qui reviennent à de nombreuses reprises avec notamment Fabolous ou Remy Ma. Et un album R&B est aussi un album qui mélange les genres et celui de Mary J. Blige, de ce fait, pourrait également prétendre au titre d’Album de l’année 2022.

Les coups de cœur aficia de l’album : Les titres “Good Morning Gorgeous” (feat. H.E.R.), “Need Love” (feat. Usher) et “Love Will Never”.

RONISIA de Ronisia

Cocorico ! Nous sommes fiers puisque années après années, la scène R&B française regorge, elle aussi, de talentueux artistes masculins et féminins monstrueux, vraiment !

Et comme vous le savez, il fallait choisir 5 albums pour ce Top 5, pas un de plus, et le prochain est réservé à un duo canadien… ce qu’i voulait dire qu’il signifie qu’il était très compliqué pour nous de choisir le ou la seul.e et unique artiste de ce genre à représenter la scène francophone.

C’est la raison pour laquelle, avant de vous expliquer notre choix, nous vous dévoilons la liste des excellents projets nominés pour cette place tant convoitée et nous en profitons pour féliciter ces artistes qui n’ont rien à envier aux précédents :

L’excellent Mélo de Tiakola

Le prometteur Wingu de la superbe Ocevne, à écouter sans modération

Le très complet L’amour change le monde de Ya Levis

Le très ambiançant Comme vous voulez de MadeInParis

ou encore Calypso : Winter Edition de l’habitué Joé Dwet Filè.

Il fallait effectivement choisir entre tous ces projets, tous aussi différents qu’aboutis et surtout prometteurs pour la suite et c’est alors un autre album qui nous est venu directement en tête, comme une évidence. L’album Ronisia de Ronisia. Car oui, si cet album est sorti en janvier 2022, nous ne l’avons pour autant pas oublié.

Originaire du Cap-Vert, Ronisia est, incontestablement, l’étoile montante du R&B français. Après un succès important sur “Atterrissage” et ses 59 millions de vues, la chanteuse dévoile son tout premier album studio le 28 janvier dernier. Un projet assez personnel qui sonne comme une véritable carte de visite avec un titre éponyme. Avec sa charmante voix douce et mélodieuse, Ronisia vient sublimer des rythmiques et des mélodies aux influences régulièrement afro, un « style de R&B » qui se fait de plus en plus en France. Tayc y avait d’ailleurs apportait un nom : l’Afro Love.

Nous aimons profondément cet album pour sa variation de style, mais aussi sa mélancolie, ses messages d’espoir et le positionnement de l’artiste féminine dans une industrie musicale parfois compliquée. Ronisia arrive, elle montre qui elle est et s’impose avec détermination et style.

Certifié disque d’or, l’album s’est longtemps positionné dans le Top 10 des albums en France. Pour clôturer une année magnifique, une réédition de Ronisia (DELUXE) vient d’être dévoilé, ce vendredi, avec des featurings de renom : Gazo et CKay.

Les coups de cœur aficia de l’album : Les titres “Solitude”, “Nha Terra”, “Longue vie” (feat. Eva), “Comme moi” (feat. Tiakola).

Working On My Karma de DVSN

Nous avions à cœur de placer un deuxième projet français sur cette dernière place du classement. Un classement qui, d’ailleurs, n’a pas de première ni de dernière véritable place, car nous préférons vous laisser vous faire votre propre classement !

Mais c’était sans compter sur le retour si satisfaisant du duo de canadiens signé chez OVO Sound, le label de Drake. Si vous ne les connaissez pas, petite piqure de rappel. DVSN est un duo un peu particulier puisqu’il est composé d’un producteur, du nom de Paul Jefferies, plus connu sous le nom de Nineteen85 et d’un chanteur : Daniel Daley. Les deux canadiens se rencontrent via des connaissances qu’ils ont en commun et très rapidement, en 2015, l’alchimie amicale et musicale se crée. Les deux hommes dévoilent leurs premières collaborations : “The Line” et “With me”. Le dernier a notamment eu l’opportunité d’être diffusé par la radio Beats 1 d’Apple. Ce qui leur donne une certaine résonance et un succès d’estime. Après quatre titres publiés à la fois sur SoundCloud et sur iTunes Store, DVSN signe le 29 février 2016 avec le fameux label OVO Sound fondé par la superstar Drake.

Ayant une approche similaire à celle de The Weeknd à ses débuts, de PartyNextDoor, ou de Majid Jordan, le duo se spécialise dans les rythmes assez lents, voire narcotiques, et des paroles sexuellement explicites. Du R&B 2.0, que l’on a désormais l’habitude d’entendre.

Cette année, et ce après un superbe album avec Ty Dolla $ign, le duo était attendu au tournant. Et l’album Working On My Karma sorti en octobre dernier répond au-delà des attentes du public : c’est une bombe ! Le projet est un concentré de littéralement TOUT ce qu’il se fait de mieux dans le R&B contemporain, à savoir une voix des plus mielleuses, des instrumentales extrêmement maîtrisées, des textes on ne peut plus explicite, un featuring de classe avec Jagged Edge… En bref, le projet de DVSN est, selon aficia, l’un des plus réussis cette année sur la scène R&B internationale. Je crois que nous sommes parvenus à vous expliquer les raisons pour lesquelles il a malheureusement qu’un seul projet FR dans ce Top 5… Mais si vous écoutiez l’album Working On My Karma, vous comprendrez davantage. Nous avons déjà hâte le prochain.

Les coups de cœur aficia de l’album : Les titres “Take It Slow”, “Touch It (Do It Well Pt.4)”, “Hatin”, “What’s Up” (feat. Jagged Edge).