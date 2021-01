Clément Albertini entre dans la lumière avec “J’ai pas”

On vous présente Clément Albertini qui entre aujourd’hui dans la lumière avec le titre “J’ai pas”. Le clip est sur aficia.

Voilà un nouveau nom pour la scène musicale française : Clément Albertini. Un nouveau nom ou presque puisque le public aura déjà eu l’occasion de le croiser sur la première chaîne !

En effet, Clément Albertini a eu l’occasion de participer à ‘The Voice’ sur TF1. Le jeune Corse avait alors eu l’occasion de rejoindre l’équipe de Soprano et une véritable histoire artistique a eu l’opportunité de naître entre eux.

Car aujourd’hui Clément Albertini est bien signé par Soprano ! Le rappeur originaire de Marseille a en effet fait le choix de prendre sous son aile son candidat au lendemain de la Finale du télé-crochet, l’accompagnant ainsi dans sa jeune carrière.

Cette carrière elle commence à s’écrire aujourd’hui avec la publication du titre et clip “J’ai pas”, annonciateur d’un premier opus. Ce titre porte la signature de de Clément avec l’aide de Djaresma que l’on connaît pour son travail auprès de Soprano et Bigflo et Oli.

Quant au clip, il est co-signé par Soprano en personne et permet de mettre parfaitement en relief les propos de Clément Albertini. Ce cri du coeur et ce regard intime et humble s’impose comme une très belle carte de visite pour Clément Albertini.

Découvrez “J’ai pas” de Clément Albertini :