Clip “On me dit Ehla” : Ehla tente d’oublier le poids des maux

Alors qu’elle sortira son premier EP dans quelques semaines, Ehla accompagne “On me dit Ehla” d’une mise en images simple et efficace. Un clip à découvrir sur aficia !

Dans la famille Luciani, on demande la grande sœur ! Alors que l’on connaît le succès de Clara, nous en sommes sûrs, Ehla va marquer l’année 2020 de son empreinte. Il est parfois difficile de se détacher de l’étiquette “soeur de” mais Ehla a tout pour se construire sa propre image et grandir en tant qu’artiste indépendante.

Dernièrement, la jeune artiste a pu nous faire découvrir son identité musicale avec les titres “Cool” et “Minute” ainsi que sa participation à la chanson “Vis-à-vis” de Bolides. Cette belle actualité sera bientôt complétée par la sortie de son EP. Pas d’ici sera disponible le 28 février prochain et sera accompagné de quelques dates de concert qui permettront à un nouveau public d’entendre le talent de cette chanteuse qui en vaut vraiment le détour et que vous aurez également le loisir de découvrir à travers une interview à paraître prochainement.

“On me dit Ehla”

Parmi les six pistes qui composeront ce premier format court, nous avons le plaisir de pouvoir écouter en boucle le morceau “On me dit Ehla” depuis ce matin. À travers ce nouvel extrait, Ehla a voulu mettre en avant les personnes qui lui “rappellent que tout va bien” et qui lui font “oublier le poids de certains maux”. Un texte et une mélodie quelque peu aux antipodes mais qui font du bien aux oreilles et au cœur. “On me dit Ehla” est dès à présent accompagné d’un clip réalisé par Barbara Balestas Kazazian et Pauline Jabes dans lequel l’artiste se montre comme elle est, pop et sensible tout simplement.

Découvrez “On me dit Ehla”, le nouveau clip d’Ehla :