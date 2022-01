‘Emily in Paris’ : les artistes français mis en avant !

La saison 2 de la célèbre et tendance série ‘Emily in Paris’ est arrivée sur Netflix, le 22 décembre 2021. À l’aube de Noël, cette saison nous a surpris par la sélection musicale… très française et actuelle ! aficia t’en parle plus en détails.

Avant de commencer d’entrer dans le détail musical de la série ‘Emily in Paris’, il nous semblait important de vous résumer le synopsis de cette production américaine portée par l’actrice principale Lily Collins.

L’histoire raconte le cheminement d’Emily Cooper, une américaine originaire de Chicago. Elle accepte de déménager à Paris pour travailler au sein d’une agence prestigieuse de marketing du nom de ‘Savoir’. Entre la barrière de la langue, le choc culturel (style vestimentaire, architecture, mode de travail…) et social (amitié, amour, vie quotidienne…), la série accompagne pendant 1 an la vie d’Emily dans la capitale (et ailleurs). En clair, une série portée sur des clichés, quelque peu exagérés mais dont la légèreté et l’intrigue de l’histoire nous tiennent en haleine pendant 20 épisodes.

Découvrez la bande d’annonce de la saison 2 :

Une série qui met en avant les classiques français…

Évidemment, qu’est-ce qu’une série tournée à Paris sans avoir les classiques français en arrière plan ? À travers Edith Piaf (“Non, je ne regrette rien”), Eartha Kitt (“C’est si bon”), ou encore Brigitte Bardot (“Moi je joue”), les plans se succèdent sur des bandes sonores à la fois rythmées et plus calmes. Ce qui ancre encore plus la série dans un univers français. Un équilibre qui s’adapte aux images pour une cohérence optimale et une immersion dans le quotidien d’Emily Cooper quelque peu en désaccord.

Et intègre des artistes français actuels !

Ce qui nous a marqué (et aussi beaucoup plu), c’est de pouvoir retrouver des artistes de la scène française actuelle. Nous pouvons citer le groupe Charlotte Fever, Elle & Lui, Ehla, Julia Jean Baptiste, Biche, Owlle…

Des artistes qui retrouvent l’un de leur titre dans cette série qui, rappelons-le, a été vue par un nombre de 58 millions de foyers. Et ce, au cours des 28 premiers jours de sortie de la saison 1 en 2020 (communiqué de presse publié en mai 2021 – Netflix). Un véritable coup de projecteur qui attise la curiosité des spectateurs à la recherche du titre qui les a interpellés.

Résultats : Certaines chansons sont en top tendance sur les plateformes de streaming. Des titres se retrouvent avec une augmentation de streams impressionnante et leur classement sur Shazam (application de reconnaissance musicale) ne cesse d’évoluer.

Ehla, Owlle & Biche pour vous servir !

Lorsque nous avons regardé la série, nous avons tendu l’oreille sur trois bandes sons, parfois centrales, parfois en arrière plan. Trois titres qui ont apporté une puissance dans l’accompagnement de l’image de cette saison : Ehla, Owlle & Biche. À travers cet article, nous en avons alors profité pour voir et comprendre l’impact qu’une série à haut succès peut apporter sur la visibilité d’un titre !

Biche – “L’essor” (2019)

Commençons par Biche, un groupe indie-pop français qui apporte la fraîcheur que l’on attend de cette série. Leur titre “L’essor” pourtant sorti en 2019 a su trouver sa place dans la série et s’insère parfaitement dans l’univers de celle-ci. Leur titre a été utilisé comme habillage sonore lors d’une scène de discussion entre Emily Cooper et son amie Mindy. Pour comprendre le choix d’un titre dans une série, nous avons pu échanger avec Lisa Nguyen qui s’occupe de la communication, du marketing & Synchronisation au sein du label Écho Orange.

À travers cet échange nous avons compris que l’utilisation d’un titre dans une série est un processus en plusieurs étapes, assez complexe. Cela passe par un bon pitch d’un artiste et son titre, des propositions qui arrivent par la suite et le résultat que l’on découvre quelques jours avant la diffusion de la série.

Pour Biche, Lisa Nguyen nous explique que l’impact de l’utilisation de ce titre n’a pas été remarqué. Et pour cause, ce dernier a été utilisé comme habillage sonore. L’attention donc n’étant pas sur la musique. Néanmoins, cela reste une jolie preuve et exposition pour Biche qui appuie leur positionnement dans le monde de l’industrie du disque !

Quelle surprise en ayant entendu Ehla, l’artiste française qui a retenu notre attention en 2020 avec son EP Pas d’ici. Son titre “Pas d’ici” est une excellente mise en abyme de l’atmosphère que la série peut provoquer chez les personnages. Sur une production rythmée, avec des paroles signifiantes, le titre a vu son nombre de stream explosé. Récemment, il a atteint le million de stream sur Spotify. C’est d’ailleurs le premier morceau de l’artiste a dépassé ce pallier symbolique !

Du côté des statistiques, d’après les sources de son label Six & Sept, les écoutes en streaming ont été multipliées par 3, les vues du clip multipliées par 5. Un record qui va au-delà des frontières françaises : le titre a été écouté dans des pays comme les États-Unis, l’Amérique du Sud, la Russie ou encore le Royaume-Uni.

Un nouveau tremplin pour cette chanson qui tire un constat sur le mal être que nous pouvons ressentir face à une situation ou bien… une ville ! Le titre respire la légèreté et s’impose comme un cri du coeur.

Owlle signe la surprise de la saison 2. L’artiste qui habituellement produit des titres en anglais, s’est mise à l’écriture en français. Et ça a du bon, puisque 3 de ses chansons ont été sélectionnées pour intégrer la nouvelle saison. “Sounds Familiar” dans l’épisode 4, “La Flemme” dans l’épisode 7 et le titre qui a noyé les derniers plans dans l’émotion : “Mirage”. Clôturer une série à haute audience a permis de retenir l’attention du plus grand nombre. Depuis, les streams explosent pour Owlle avec plus de 120k d’écoutes en une semaine seulement. De même, elle se classe #64 dans le top 200 sur Shazam.

Lors d’un entretien, à retrouver prochainement sur nos pages, Owlle souligne la mise en avant de la musique française :

Il y a eu beaucoup de titres français mis en avant, ce qui est vraiment une chouette chose parce que ça permet de faire fleurir la musique française à l’étranger. Les séries nous aident parfois, nous les artistes, à faire resurgir des titres qu’on a sorti auparavant ! Owlle

Une saison 3 vers plus de nouveautés ?

La saison 2 nous a permis de (re)découvrir certains titres d’artistes. De leur côté, c’est une nouvelle visibilité vers l’international que cette saison leur apporte. Un nouveau souffle donc qui n’est pas à négliger pour ces morceaux !

Pour les saisons 3 et 4, dernièrement confirmées par Netflix, pourquoi ne pas créer des titres originaux avec des artistes français spécialement pour la série ? Par ailleurs, on vous propose de découvrir le titre original de cette saison 2, “Mon Soleil”, d’Ashley Park. Un mélange solaire et pop entre des couplets en anglais et un refrain français qui respire incontestablement Paris !

Découvrez la bande originale de la série ‘Emily in Paris’ :