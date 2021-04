Nouveau clip pour Georgio. Le rappeur dévoile “Vers le haut” et c’est à savourer sur aficia.

Dernière ligne droite pour Georgio, qui est sur le point de débarquer avec Sacré, son quatrième album studio. Un projet prévu pour le 7 mai, dont les contours se sont progressivement dessinés avec “Danse” et “Les anges dans des robes rouges”, deux premiers extraits.

Et on retrouve la plume précise et les propos intimistes du rappeur français sur “Vers le haut”, son nouveau single. Un texte fidèle à sa ligne artiste et un clip aux nombreuses facettes…

Découvrez “Vers le haut”, le clip de Georgio :