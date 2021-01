Clip “Noir Paradis” : Georgio clame une réalité sans artifice

Georgio marque son retour en 2021 avec un nouveau titre clipé, “Noir Paradis”. Une réalisation teintée d’humanité qui décrit que l’essentiel est souvent tout près de nous…

Après “Les anges dans des robes rouges”, le rappeur Georgio revient avec “Noir Paradis” une nouvelle réalisation signée par Sat GEVORKIAN & Guillaume DURAND. Un clip sombre et humain qui donne la rage de vivre.

Dès les premières secondes le clip plonge le spectateur dans une atmosphère sinistre où les protagonistes sont gisants, près d’une carcasse d’automobile. Viennent ensuite les tableaux de vie, d’amitié, d’amour et d’erreurs. Puis, le film se clôture sur l’élévation du corps de l’artiste, aux côtés de la voiture accidentée du début.

Et si c’était ça le paradis, la confiance les conflits ? Et si c’était ça le paradis, les enfants les zombies ?

Le texte s’aligne sur ces plans, soulignant la lumière, l’éclair de lucidité provoqué par l’approche de la mort. Dans ce titre inédit, le rappeur nous rappelle que l’essentiel est autour de nous, que le paradis est sous nos pieds. Une fois cela compris, c’est une véritable renaissance.

“Noir Paradis” et ses symboles ne sont pas sans nous rappeler les titres “Miroir” et “Dans mon élément”, tous deux issus du projet XX5, dernier en date de l’artiste.

Georgio semble dessiner au travers de ses derniers titres un message universel. Des textes gravitant autour du bonheur, sa préciosité et ses questions. Car au-delà du matérialisme il y a cette école de la vie, un paradis qui ne demande qu’à être apprivoisé.

Oh, et dire que l’on vit comme des robots

J’suis Paris, j’suis London, j’suis New-York, j’suis Douala, Hambourg et Tokyo

Oh, dire que l’on vit comme des robots

J’suis Madrid, j’suis Sydney, Kinshasa, j’suis Moscou, Seoul et Rio

Georgio “Noir Paradis”