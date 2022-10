Grand Bleu fait le grand saut avec “Mon androgyne” 

Ça y est ! C’est le moment pour Grand Bleu de se mettre à nue avec « Mon androgyne » son premier single a découvrir sur aficia.

Vous connaissez beaucoup de DJ féminin, en France ? Oui quelques unes, peut être, mais elles se comptent sur le doigt d’une main. Voici donc Grand Bleu, artiste queer, née sur les côtes de l’Atlantique. Depuis son plus jeune âge, Marie de son vrai prénom, contemple l’océan qui l’entoure. Casque aux oreilles en écoutant du Goldfrapp ou du Robyn, ses deux références, elle rêve de mixer dans les boîtes de nuits parisiennes les plus branchées et d’apporter un nouveau souffle à la culture… telle était son rêve !

Et ce rêve n’est plus si inatteignable que ça. En effet, managée par Maud Brooke, également manager de Mosimann dont la carrière a explosé en 11 ans, Grand Bleu a déjà eu l’occasion de mixer dans de beaux endroits comme le Rex Club, The Hoxton et Gay Pride 2019.

Grand Bleu est ‘androgyne‘

Elle sort son tout premier single « Mon androgyne« , aux influences électro-pop diablement efficace. Dessus, elle fait appel aux synthés, aux couleurs arc-en-ciel évoquant une atmosphère de parade, mêlant soleil de fête et profondeur océanique. Artiste positive, engagée pour la représentation des femmes de sa communauté, Grand Bleu devrait vous faire chavirer dans son monde, un monde à part, où dont elle seule à le secret.

Un EP est également en cours de finition et sortira courant 2023. Nous l’avons déjà écouté en exclusivité, et on vous promet quil se fait déjà attendre…

Découvrez le premier single de Grand Bleu :