Intelligency : le groupe biélorusse va faire sensation avec “August”

La course au tube de l’été est lancée. Intelligency a toutes ses chances avec l’enivrant “August” en écoute sur aficia.

Cela pourrait être le tube de demain, et cela le sera probablement ! Nous vous présentons Vsevolod Dovbnya à la voix et à la guitare, Yuri Tarasevich à la batterie, Yawgen Murashko à la guitare et Michail Stanevich à la basse. Ils arrivent tout droit de Minsk, capitale de la Biélorussie, et composent le groupe Intelligency.

Ce groupe se laisse influencer par Depeche Mode, Muse ou encore Nirvana, se définit comme étant un ‘Minsk Electronic Live-Band’ sur ses réseaux sociaux et annonce faire de la Techno Blues (nom d’ailleurs donné à son deuxième album) et Deep Musique. Un curieux mélange qui est en train de s’étendre aux delà des frontières biélorusses…

Le tube de demain

En France, Virgin Radio a été premier sur le coup à playlister ce jeune groupe. Musicalement, la première référence qui nous vient à l’esprit, c’est “Stolen Dance” de Milky Chance, probablement à cause à la voix de l’artiste et l’ambiance du titre. Et c’est devenu un tube planétaire Nous avons le flaire pour sentir le tube !

Avec “August” et ses sonorités occidentales très addictives, Intelligency a l’intelligence de proposer depuis peu un clip et une version anglophone de son morceau. Il met toutes les chances de son côté pour séduire le monde entier. Son clip a déjà dépassé le million de vues en quelques jours de mises en ligne.

Découvrez “August” de Intelligency :