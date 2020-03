Jake and Fanny nous emmène dans leur histoire avec ”Hold On To Me”

Ensemble dans la musique comme dans la vie, le duo Jake and Fanny nous dévoile leur amour avec ”Hold On To Me”. C’est à découvrir sur aficia.

Jake and Fanny, c’est l’union entre un américain et une canadienne que la musique a uni pour le meilleur et pour le pire. Des parcours de vie différents guidés par une passion commune.

D’un côté il y a Fanny qui a l’habitude de la scène depuis son plus jeune âge, qu’elle a pu ensuite l’expérimenter au travers d’un groupe de punk à son adolescence. Mais la jeune fille rêvait de plus. De l’autre côté il y Jake qui était plongé dans le quotidien d’un collectionneur de disques. Cet environnement la poussé à exercer tantôt le piano, tantôt la guitare. Le tout avec une volonté qui a vu naître son premier album solo. Un cheminement personnel mené autant par Fanny que par Jack et qui mène à un profond désir musical.

Quant à leur rencontre, c’est sous le soleil de Los Angeles que leur amour est né. Un rendez-vous qui a marqué la vie de ces deux artistes. Dès lors, la musique a joué un tournant important et a vu créer ce duo passionnel dont le premier titre ”Home” est sorti en 2019. Une chanson qui leur a permis de commencer leur aventure musicale à deux. En cette nouvelle année, c’est avec ”Hold On To Me” que le duo compte nous séduire une fois de plus…

”Ce soir, reste avec moi…”

”Hold On To Me” a été co-écrite par Jenna Andrews (Drake, Lily Allen, Jennifer Lopez…) et réalisée par le renommé John Cunningham (XXXtentacion, Miley Cyrus, Halsey…). Une équipe prestigieuse ! Avec ce nouveau titre, Jake and Fanny nous transporte dans leur amour, aussi fusionnel que fragile à certains moments. Une douce promesse de se choisir au quotidien. Le tout, dans un mélange français/anglais irrésistiblement romantique.

C’est avec une mise en images que le duo accompagne leur titre. Un clip porté par de belles images entre un bleu représentant la stabilité, la douceur, et un rouge passionnel. La complicité du couple et l’émotion transmise à travers ces visuels apporteront la touche positive de la journée.

Découvrez ”Hold On To Me” de Jake and Fanny :