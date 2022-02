Avant de partir en tournée, Jérémy Frerot donne un nouveau souffle à son album Meilleure vie et dévoile une réédition. Pour l’occasion, aficia s’est entretenu avec l’artiste afin d’en savoir un peu plus…

En fin d’année 2020, Jérémy Frerot marquait son retour avec “Un homme”, single annonciateur d’un deuxième opus. Et quel retour ! Ce titre a été accueilli de la meilleure des façons, autant par le public que par les médias, radios… S’en suivait alors la sortie de Meilleure vie, son deuxième album bien reçu lui aussi. Malgré tout, les restrictions sanitaires ont empêché l’artiste de faire vivre cet opus sur scène. Mais pas question d’y renoncer. C’est pourquoi l’interprète de “J’ai la mer” fait désormais le choix de partager la réédition. Un moyen de donner un nouveau souffle à cet opus. Et dès le mois de mars, Jérémy Frerot performera partout en France, comme il l’avait imaginé pour ce projet. Pour l’occasion, l’artiste nous a accordé une interview afin d’évoquer ces sujets, et bien d’autres…

Jérémy Frerot : l’interview

Avant de parler de la réédition de Meilleure vie, j’aimerais revenir sur la version initiale de cet opus. Dans une interview que tu accordais à aficia il y a un an, tu disais ‘C’est vraiment un album qui va sûrement aider à se sentir mieux et à passer outre toute cette négativité et ces informations’. Un an plus tard, est-ce que les retours qui te sont parvenus sont ceux que tu espérais ?

Oui carrément. Meilleure vie a été hyper bien accueilli, les gens se sont appropriés les chansons, ils ont aimé les titres. Les radios m’ont beaucoup aidé également. Le fait de voir comment l’album a été pris, c’était vraiment cool. Le seul aspect qui a été plus compliqué que je ne le pensais, c’est d’être actif et encore plus créatif pour essayer de faire la promotion de cet album. D’habitude je le fais avec des tournées, je défends sur scènes les chansons. Mais là, cela a été compliqué de ne pas pouvoir le faire.

Tu viens donc de dévoiler la réédition de Meilleure vie, avec 5 nouvelles pistes. Est-ce que ces titres existaient déjà mais n’avaient pas été sélectionnés pour la version initiale de l’album ou ils sont arrivés après ?

Seule “Mon refuge” était déjà prêt depuis la sortie de l’album. Mais je n’arrivais pas à l’insérer dans le tracklisting initial. Lorsque l’on s’est dit qu’une réédition allait voir le jour, j’ai trouvé le moyen de l’installer, notamment grâce aux autres chansons qui sont arrivées. C’est un titre que j’aime beaucoup. Après, il y a “Sous l’eau”, “Et après” ainsi que le single “À la vie qu’on mène” qui sont de nouvelles créations. Il y a aussi “Un homme” en acoustique.

J’avais aussi besoin d’une chanson qui poussait et criait un peu plus à l’aide dans l’écologie Jérémy Frerot

D’ailleurs, quels ont été les critères de sélection pour cette réédition ?

Déjà il y a eu l’envie de bosser avec d’autres gens, de voir ce que je pouvais faire avec une autre équipe. J’avais très envie de travailler avec Tibz, ce que j’ai pu faire sur “Et après” et “À la vie qu’on mène’”. Cela m’a emmené sur d’autres sonorités et fait voir d’autres choses. J’avais aussi besoin d’une chanson qui poussait et criait un peu plus à l’aide dans l’écologie. C’est comme cela que le morceau “Sous l’eau” est arrivé, grâce à Laurent Lamarca et Vincha. C’était parfait pour la suite de l’album.

C’est indispensable selon toi pour un artiste de se “servir” de son art pour parler de ces sujets ?

Parler de sujet dans lesquels on s’engage, oui bien sûr. Pour ma part, l’écologie me touche particulièrement. Si ce n’était que moi, j’obligerais tout le monde à devoir s’en soucier. C’est un peu le nerf de la guerre je pense. Maintenant, c’est certain que lorsque l’on est suivi, on se doit d’avoir un fond et d’essayer d’aider les gens.

Juste avant tu citais le morceaux “Et après” dans lequel tu sembles évoquer la vie après cette carrière d’artiste. Stopper la musique, c’est une question qui s’est déjà posée ?

Non pas du tout. Pour le titre “Et après”, je me suis imaginé ce qu’il pouvait se passer après ma carrière musicale. Je ne vais surtout pas arrêter car j’ai encore beaucoup de choses à dire. Mais je me suis imaginé ce moment-là car le fait que la musique aille très très vite, la consommation est incroyable, je pense que l’on a tous dans nos tête cette épée damoclès en se disant qu’à chaque projet, il faut faire le maximum possible parce que sinon, tu vas te faire pousser dehors. C’est pas aussi simple qu’avant, il y a énormément de moyen de communication et d’écouter de la musique. Il faut se renouveler constamment.

J’avais vraiment envie de monter sur scène avec cet album-ci. C’est pour cela que la réédition existe. Jérémy Frerot

Dans cette même optique d’après, comment toi en tant qu’artiste, tu es parvenu à te projeter malgré cette période incertaine où les annulations et reports sont omniprésents ? Quel est le moteur de tout ça ?

J’avais vraiment envie de monter sur scène avec cet album-ci. C’est pour cela que la réédition existe. J’avais envie de relancer la vie de l’album car je savais que l’on allait repartir, que ça allait rouvrir et que l’on allait pouvoir jouer de nouveau. C’est cela qui m’a tenu. À un moment donné je me suis quand même demandé si je partais directement sur un troisième album ou si je tenais bon et partais faire une tournée avec Meilleure vie.

Pour clôturer cette nouvelle version de Meilleure vie, tu as choisi d’intégrer une version acoustique de “Un homme”. C’était d’ailleurs le premier single dévoilé pour annoncer ton projet à l’automne 2020. C’est une belle façon de boucler la boucle finalement ?

Oui, c’est aussi le titre qui a été le mieux accueilli de cet album, celui qui a un message encore plus poussé que les autres, où les gens peuvent s’identifier je pense. Il n’y a pas eu beaucoup de chansons sur ce sujet. Le fait de la reprendre en acoustique, ça aide encore plus les mots alors c’était pas mal de la faire en guitare voix pour la remettre au goût du jour.

Jérémy Frerot : en tournée dès le mois de mars !

À partir du 1er mars, tu seras enfin de retour sur scène. Comment te prépares-tu à cette tournée ?

Il y a énormément de répétitions, plus que pour les autres. J’ai vraiment envie d’être prêt dès la première date, sans fioriture et de me dire que l’on essaye et que l’on verra si l’on change des choses plus tard. Je veux vraiment arriver avec quelque chose de très fort parce que ça fait deux ans que je n’ai pas joué sur une vraie tournée. Il y a eu beaucoup de travail en amont grâce aux musiciens avec qui je joue. Beaucoup de travail musical d’abord et là, on va passer au travail scénique. Tout doit être tourné autour de la musique, ça va être une manière de fêter cette réouverture du live !

Est-ce que la version acoustique de “Un homme” est un avant goût de ce que l’on pourra découvrir sur scène également ?

Oui, il y a toujours un petit moment ou je me mets face au public durant lequel je partage quelque chose d’assez intimiste, j’aime beaucoup faire ça.

Cet été, tu as quand même pu sillonner les routes lors du Big Tour et donc dévoilé ce projet devant un public pour la première fois. Comment Meilleure vie a été accueilli sur scène cette fois ?

Je me suis rendu compte que les gens connaissaient déjà les chansons par coeur, et ça, je ne l’avais pas vu avant de pouvoir ressortir. Cela a été un plaisir de voir que les chansons ont été bien accueillies à ce point.

Même si c’est différent de la tournée qui arrive j’imagine, c’est rassurant ?

Oui tout à fait, puis ça m’a surtout donné l’envie de partir en tournée, avec tous les gens qui travaillent avec moi.

Justement, toutes ces personnes qui t’entourent dans ce projet, comment les choisis-tu ?

Déjà par leur talent. Et puis c’est un travail de longue haleine. J’ai une équipe que je tiens depuis les Fréro Delavega. On s’entend très bien et on se connait par coeur, sans problème d’égo. Tout se fait dans la joie et la bonne humeur. J’essaie de leur faire ressentir que chacun est très important. Il n’y a pas que les musiciens et les gens qui sont sur scène qui font que le show fonctionne. Il y a aussi les personnes de l’ombre, les techniciens son et lumière, les backliners, les régisseurs, le chauffeur de bus qui va nous aider à bien dormir, les gens qui font le catering qui vont nous aider à bien manger. Toutes ces personnes sont importantes et il faut qu’elles le ressentent !

Découvrez la réédition de Meilleure vie par Jérémy Frerot :