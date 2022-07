Jessie Ware prône la liberté avec “Free Yourself”

Jessie Ware revient aux affaires avec “Free Yourself”, un nouveau single annonciateur d’un cinquième opus. C’est à découvrir sur aficia !

Une décennie déjà que la voix puissante et singulière de Jessie Ware rythme la scène musicale britannique. Depuis ses débuts, l’artiste s’est brillamment illustrée dans un registre empreint de pop, de soul, de disco et de R&B. Un savoureux mélange souligné de surcroît par une imagerie résolument chic et rétro. À travers une discographie riche de quatre disques studio, l’interprète de “Selfish Love” a su prouver son habilité à se réinventer, sans se dénaturer.

Le dernier en date, What’s Your Pleasure?, a été salué par les critiques et les médias à sa sortie dans les bacs en 2020. Grâce à une production élégante et de rythmes enivrants, l’opus a également rencontré un joli succès commercial au Royaume-Uni, réédité et enrichi l’année suivante de deux pistes inédites. Mais pas de répit pour Jessie Ware qui prépare déjà la suite en annonçant une nouvelle ère musicale avec “Free Yourself”.

Une ode à l’hédonisme

Pour son retour en musique, Jessie Ware s’est entourée de Stuart Price et de Clarence Coffee Jr., notamment connu pour avoir travaillé avec Dua Lipa sur ses deux albums studio. Cette collaboration détonante a donné naissance au dansant “Free Yourself”, taillé pour la saison estivale. Sur cette nouvelle piste particulièrement aboutie, l’auteure-compositrice et interprète poursuit l’exploration de facettes musicales disco.

“Ne reste pas là à attendre toute ta vie / Pour que la nuit tombe et t’embarque / L’horloge tourne, bébé, c’est le moment ” chante l’artiste avant d’entamer un refrain exaltant dont l’intensité est exacerbé par un chœur. Sur une mélodie festive, les mots de Jessie Ware nous invitent à célébrer la vie. Véritable remède à la morosité ambiante, “Free Yourself” résonne comme une invitation à rejoindre la piste de danse.

Écoutez “Free Yourself”, le nouveau single de Jessie Ware :