Jules Jaconelli : un premier single prometteur avec “Velours liquide”

Il fait partie des nouveaux espoirs de la french pop. Jules Jaconelli, qui est loin d’être un petit nouveau, se dévoile avec “Velours liquide”.

Au-delà d’être le fils de Pierre Jaconelli, guitariste pour Johnny Hallyday notamment, Jules Jaconelli mérite sa place dans le paysage musicale francophone. Après des petits boulots ici et là, il devient le guitariste et chanteur de Jim Bauer (‘The Voice’), le fils d’Axel qui lui fait rencontrer Slimane.

De fil en aiguille, il commence à écrire pour les autres, comme pour Florent Pagny par exemple, et pour la bande originale du film Alibi.com. Mais écrire pour les autres, c’est bien, mais pour soit c’est encore mieux.

C’est pourquoi depuis deux ans, il travaille d’arrache pied sur son propre album résolument pop, à la croisée des styles entre du Benjamin Biolay et du Gainsbourg avec une touche de modernité, évidemment. Il n’y a qu’à écouter sa reprise de “Hotline Bling” de Drake et son tout premier single “Velours liquide”, un morceau soigné et poétique, intime et moderne. À seulement 30 ans l’artiste se livre avec une maturité certaine avec sa douce mélodie qui finit par entrer en tête…

Découvrez “Velours liquide” de Jules Jaconelli :