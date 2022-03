Kaky : “Cerf Volant”, un titre virevoltant de vérité !

Un an après la sortie de son projet Room 404, Kaky signe son attendu retour avec “Cerf Volant ». Un titre disponible depuis le 25 février ! aficia te le fait découvrir…

Kaky est l’un des artistes que l’on a commencé à suivre depuis ses débuts. Un flow inégalable, des textes puissants de vérité portés par une voix authentique, voici la recette magique pour produire une musique remarquable !

Fort de plusieurs singles extraits de son premier EP Room 404, “Voyage de nuit”, “La tête pleine” ou encore “Lundi Matin”, l’artiste a su montrer une partie de ses compétences à travers des mélodies qui s’assemblent mais ne se ressemblent pas. Loin de traiter des thèmes communs et populaires, Kaky s’éloigne de cette formalité pour raconter des histoires sous sa plume aiguisée et poétique.

“Ne grandissez pas c’est une arnaque”

Il signe son grand retour avec “Cerf Volant”. Le long des 2 minutes 57, Kaky tire le constat d’une vie d’adulte malmenée par la désillusion et les fausses croyances (hypocrisie, éloignement amical, jalousie, hiérarchie au travail…). Avec un rap chanté qui ne ressemble qu’à lui, Kaky chante avec nostalgie cette ancienne vie, insouciante et sans contrainte. Toujours accompagné de son fidèle associé Caméleon à la création de ses titres, il s’est vu rejoindre par timsters130kmh qui a également participé à cette nouvelle ère !

2022, refaire confiance à ses rêves d’enfants !

Dans une société où l’on ne s’accorde plus de temps pour rêver, Kaky nous rappelle à l’ordre. Au cœur de cette mise en images artistique alliant chorégraphie et plans scénarisés, nous suivons Kaky et ses danseurs dans la création d’un cerf volant. Symbole de légèreté, il va chercher en nous un aspect positif : celui de l’ingéniosité humaine qui joue avec les éléments simples. Il nous rappelle également l’euphorie des enfants face à ce fameux vaisseau du vent essentiel pour le faire voler. Il suffit parfois de prendre de la hauteur, se laisser guider par ses désirs pour retrouver ce dont on a réellement envie !

De notre côté, on espère qu’une chose : que le cerf volant de Kaky continue à voler encore longtemps afin de nous faire vibrer à travers la finesse et la justesse de ses mots.

Découvrez le nouveau clip de Kaky “Cerf Volant” :