Kaky est de retour avec le titre “Lundi Matin” qui confirme sa signature chez RCA. Rencontre avec un artiste à mettre d’urgence dans vos playlists !

En juillet dernier nous avons eu le plaisir de découvrir Kaky avec le titre “La tête pleine”. Un univers qui a rapidement eu l’occasion de nous captiver avant de venir confirmer la chose avec “C’est pas la peine”.

Le résultat est simple : une plume qui fait son effet, un univers visuel travaillé et une jeune pousse qui pourrait bien agiter la planète musique dans les mois à venir. Surtout avec sa signature récente avec RCA (Sony Music).

C’est justement suite à cette signature et la publication de son dernier clip “Lundi matin” que nous avons eu l’occasion de poser quelques questions à Kaky, histoire de mieux le connaître. L’artiste, ses envies, son avenir, son parcours… Confidences !

Kaky : l’interview !

Salut Kaky. Pour commencer, comment te présenter rapidement au public qui te découvre aujourd’hui ?

Je m’appelle Kaky j’ai 23 ans, je vis actuellement à Paris et une des particularités de ma musique c’est d’enregistrer des bruits du quotidien, que je sample et que j’utilise comme base pour créer mes chansons.

J’ai lancé une série de vidéos qui s’appelle les ‘Kakysounds’ où j’y montre tout le processus créatif : création de l’instrumental, écriture du texte, interprétation, tout ça sur un format de 1-2 minutes.

On peut retrouver une dizaine de ‘Kakysound’ sur YouTube et Instagram, et en parallèle j’ai sorti 3 singles et 3 clips qui sont tout simplement des versions longues de ces derniers, que je retravaille en majorité avec Caméléon un producteur-réalisateur avec qui je bosse depuis maintenant bientôt 2 ans.

De notre côté nous avons eu le plaisir de te découvrir avec “La tête pleine” puis avec “C’est pas la peine”. Aujourd’hui tu es de retour avec “Lundi Matin”. Tu nous parles de ce titre, de ce qu’il représente ?

C’est le tout premier ‘Kakysound’ que j’ai sorti, donc ça fait du bien d’enfin le sortir !

“Lundi matin” raconte l’histoire d’un type qui se réveille un lundi et qui se retrouve dans le métro à 7h du mat. Il lui arrive toutes sortes de péripéties qu’on a tous plus ou moins déjà rencontré dans les transports ! C’est un style complètement différent des autres singles mais c’est carrément dans mon délire et j’suis content que les gens aient apprécié le son ainsi que le clip, ça fait vraiment plaisir.

De la musique, des clips, des ‘Kakysounds’ et un projet début 2021. Mais je n’en dit pas plus 🙂 Kaky

Le clip, tourné dans le métro parisien, est totalement loufoque avec toi en guest star. Comment est venue l’idée du clip et de la réalisation ?

On a eu l’idée avec Lara Chochon, qui réalise tous mes clips ! C’était plutôt simple de trouver le sujet du clip étant donné que la chanson est très explicite.

À la base cela devait être mis en scène différemment, avec plusieurs types de caméras (caméscopes VHS, caméra 360, on avait même fixé une GoPro à une voiture télécommandée) les personnages que j’incarne devaient être joués par des figurants, avec un montage beaucoup plus loufoque, mais on avait déjà l’idée des effets cartoons !

Mais avec l’annonce du confinement, on a dû réorganiser toute la logistique du clip pour le tourner le lendemain en urgence, réduisant ainsi l’équipe, les figurants, le matériel…

On se retrouve alors à 7h dans les couloirs de Châtelet et on essaie tant bien que mal de suivre le découpage mais on s’est très vite rendu compte que ça ne fonctionnerait pas… on n’avait pas eu assez de préparation (merci encore aux figurants qui se sont déplacés).

Puis à 12h30 on a eu le déclic : il fallait simplifier le scénario et le découpage. J’ai donc joué tous les personnages : on a placé une seule caméra qui était fixée avec un dispositif mécanique à mon corps. On a tourné ça en 3h, avec les regards amusés des usagers du métro (voir un gars d’1m90 avec une perruque blonde et une batte de baseball en plastique ce n’est pas commun, quoi que …). Et j’pense que ça à plutôt bien fonctionné !

Ce clip confirme également une très bonne nouvelle, ta signature chez Sony Music sous le label RCA. Ça représente quoi pour toi ?

Très heureux, c’est le début d’une belle aventure, on a des objectifs, des choses à faire et c’est très agréable d’avoir des gens avec qui en discuter et qui prennent le temps, ils ont montré beaucoup d’intérêt pour ce que je propose, un grand merci à eux pour leur confiance !

J’en profite pour remercier aussi Filature, Sony ATV et Arachnée qui sont le reste de l’équipe avec qui tout se passe vraiment bien.

C’est quoi les prochaines étapes. Il faut s’attendre à quoi de ta part dans les mois à venir ?

De la musique, des clips, des ‘Kakysounds’ et un projet début 2021. Mais je n’en dit pas plus 🙂

Une dernière question pour la route : tu détestes vraiment le lundi matin ?

Comme je le dis dans la chanson : “J’aime pas j’aime pas j’aime paas ces lundis matin”.

Découvrez “Lundi matin”, le dernier clip de Kaky :