Clip “When I’m Gone” : Katy Perry et Alesso dans un monde futuriste

Katy Perry vient de dévoiler un nouveau clip, “When I’m Gone”, en collaboration avec Alesso, synonyme d’un retour en solo imminent ?

C’était un cadeau que les fans de Katy Perry ne comptaient avoir de si tôt, et pourtant. L’interprète de “Roar” vient de dévoiler dans le plus grand des silences une collaboration avec le Suédois Alesso, lui qui s’est fait connaître en ayant remixé pour Avicii, Swedish House Mafia ou encore Tiësto. Dès sa sortie, “When I’m Gone” a été numéro 1 iTunes dans près de 20 pays.

Le morceau est en tout cas doté d’un clip où Katy Perry a passé “des heures en studio de danse ”, avoue-t-elle, plongé dans un décor futuriste. On n’aperçoit le DJ que très peu.

Les fans de Katy Perry pensent que cela annonce par la même occasion la sortie d’un nouveau disque pour le courant de l’année 2022.

Découvrez “When I’m Gone”, le nouveau clip de Katy Perry :