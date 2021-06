Kikesa change de cap avec le clip de “À ma place”

Retour de Kikesa ! Quelques changements dans la vie du rappeur, et le clip de “À ma place” en est le point de départ. C’est à découvrir avec aficia.

En fin d’année 2017, Kikesa lançait un rendez-vous hebdomadaire incontournable. Sa série Dimanche de Hippie venait alors adoucir la fin du week-end, avec au final des dizaines et des dizaines de morceaux. Et après de nombreux concepts, le rappeur originaire de Nancy a sorti le 18 octobre 2019 Puzzle, un premier album solo de 24 tracks.

2021, nouveaux horizons.

Avec “À ma place”, Kikesa marque son grand retour, avec sa fougue habituelle et sa positivité contagieuse. Petite (mais grande) particularité, l’artiste se montre avec sa nouvelle signature capillaire. Musicalement, l’évolution est également présente, et Kikesa s’oriente désormais vers des sons beaucoup plus pop, mais garde son identité. Le clip est barré, ultra-coloré… Alors, vivement la suite ?

Découvrez “À ma place”, le clip de Kikesa :