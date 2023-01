Eurovision : La Zarra en 5 faits marquants 

Nous connaissons enfin l’artiste qui représentera la France à l’Eurovision. Elle s’appelle La Zarra ! Retour sur son début de carrière déjà colossal sur aficia

Artiste canado-marocaine, La Zarra (Fatima de son vrai prénom) vient d’être choisie par France Télévisions pour représenter la France au prochain Concours de l’Eurovision qui se déroulera à Liverpool au Royaume Uni en mai prochain. Si certains la découvriront qu’à ce moment là, chez aficia La Zarra a déjà un long passif musical. Retour sur 5 faits marquants de sa jeune carrière !

1- 2016, premier succès

C’est une collaboration avec le rappeur Niro qui propulse la chanteuse sur le devant de la scène. Elle se fait quelque peu connaître sur les réseaux sociaux avec une version de son propre titre “Printemps blanc”. Succès garanti !

2- Un mashup PNL / Piaf

Quelques mois plus tard, La Zarra dévoile la chanson “A l’ammoniaque / Mon Dieu”, une sorte de mélange de deux chansons, à savoir “A l’ammoniaque” de PNL et “Mon Dieu” d’Edith Piaf. Si sur le papier, cela paraît indigeste, mais c’était plutôt ambitieux et réussi !

3- Un 1er succès

Son premier single “Tu t’en iras”, premier extrait de son album Traitrise remporte un large succès, playlisté par les plus grosses radios francophones. Le titre devient single de platine en France et la notoriété de l’artiste prend une autre dimension.

4- L’album Traîtrise

Comme elle le confirmait en interview, aucune collaboration ! En revanche, La Zarra se dévoile telle qu’elle est, comme une incroyable interprète sur des sonorités urbaines. Banx & Ranx ou Fred Lafage ont notamment participé à ce projet. La Zarra a confié que cet album était un voyage introspectif à travers ses émotions et sa vie.

5- Son duo avec Slimane

S’il y en a bien un qui a eu du flair, c’est Slimane ! Ce dernier l’invite sur l’une de ses chansons phares de son nouvel album Chroniques d’un cupidon. Ensemble, ils partagent le duo “Les amants de la colline”.

Pour l’heure, la chanson qu’elle interprètera n’est pas connue. Encore un peu de patience !

Redécouvrez “Sans moi” de La Zarra en attendant sa chanson pour l’Eurovision :