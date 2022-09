La rentrée sera chargée ! Après une pause estivale bien méritée, les artistes sont de retour à la rentrée avec de nouveaux albums. aficia fait le point pour vous avec Bilal Hassani, Chien Noir, Christine and The Queens et bien d’autres…

De septembre à décembre, les mélomanes vont être servis, puisque cela va s’agiter dans tous les sens concernant les sorties d’albums ! Noël en approche, les artistes ont compris qu’il fallait dégainer leur nouveau disque à ce moment-là. Si Muse, Beyoncé, Marghe, et Pomme n’ont pas attendu le mois de septembre, pour les autres, ça arrive très vite…

Les grosses sorties d’albums attendues

On parle d’artistes confirmés qui reviennent bien souvent avec des albums, forcément attendus. Commençons par Kendji qui publiera (déjà) son cinquième opus L’école de la vie avec de beaux duos (Vianney, Juliette Armanet, Soolking…) le 11 novembre. Puis, le retour de Christine and The Queens qui publiera le disque concept Redcar les adorables étoiles, suivi d’un spectacle exclusif. Christophe Willem présentera quant à lui l’album Panorama le 16 septembre, emmené par le single “PS : je t’aime” écrit par Slimane. D’ailleurs, ce dernier a (déjà) dévoilé le 2 septembre son opus Chroniques d’un Cupidon (single “La recette”).

Découvrez “Transfert Trottinette” de Bilal Hassani :

Depuis l’annonce de son retour, Lomepal a provoqué un véritable raz-de-marée. Cela devrait être la même chose dans les bacs dès le 16 septembre avec Mauvais ordre. Bilal Hassani, nouveau jury de Danse avec les stars, expliquera son Théorème le 7 octobre. Mais l’une des plus grosses sorties de cette rentrée est sans aucun doute le projet Ephémère de Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye.

Les 1er albums

Au contraire, eux ont tout à prouver puisqu’ils débarquent avec un tout premier album. Par exemple, pour Adé, ex Thérapie Taxi, le rendez-vous est pris au 23 septembre avec son premier bébé intitulé Et Alors. Santa (du groupe Hyphen Hyphen) s’octroie un petit répit solo en parallèle avec l’EP ‘999‘ qui sort ce 9 septembre (son interview à découvrir bientôt !). Le chanteur blond nous proposera une collection de chansons pop avec son premier EP ‘Pour la vie‘ le 23 septembre. Enfin, Oète révélé avec “Défense”, sortira ‘Armes et paillettes‘ le 21 octobre, un album résolument pop-disco !

Découvre “Même pas peur” de blond :

Côté premier essai, sont également attendus les premiers albums de Mentissa (‘The Voice’) et Malo’ avant la fin de l’année. Sans oublier celui d’Ana Moreau que nous avons récemment reçu en interview. Nous citerons aussi Allan Védé avec un 1er opus attendu en octobre. Amalia, toute jeune signature chez Believe arrivera avec un 1er EP.

Les confirmations

Ils sont désormais habitués aux sorties de disques, et pourtant, ils reviennent tous avec un projet qui leur tient à cœur. Jeanne Added sera la première à revenir avec By Your Side. Il s’agit de son troisième album, à paraitre le 30 septembre, qui sera suivi d’une grande tournée ensuite. C’est aussi le cas de Foé qui dévoilera son ‘Paradis d’or‘ le 7 octobre prochain, même jour que Younès avec Identité remarquable. C’est aussi le cas d’Ycare (son interview ici) qui proposera le 14 octobre prochain l’album Des millions d’années, un bel album de duos.

Découvrez le nouveau clip de Jeanne Added :

Yannick Noah tentera un beau retour le 21 octobre avec La Marphée, tandis que Jean-Michel Jarre publiera son prochain album Oxymore dans les bacs le 22 octobre prochain.

Egalement très attendus, Chilla avec son nouveau projet Ego ou encore Claudio Capéo. Tout comme Oscar Anton qui prépare déjà la suite.

Les internationaux

5 Seconds of Summer –5SOS5 (23 septembre)

Charlie Winston – As I Am (30 septembre)

Charlie Puth – CHARLIE (7 octobre)

Taylor Swift – Midnights (21 octobre).

Meghan Trainor – Takin’ It Back (21 octobre)

Carly Rae Jepsen – The Loneliest Time (21 octobre)

Dermot Kennedy – Sonder (4 novembre)

Louis Tomlinson – Faith in The Future (11 novembre)

Les rééditions en veux-tu en voilà…

Forcément, Noël arrive, les plus gros vendeurs de disques se précipiteront pour rééditer leur album. Nous retrouverons ainsi Juliette Armanet qui dégainera 5 titres supplémentaires de son album à succès Brûler le feu. Souvenez-vous, il fut récompensé par un disque de platine (équivalent à 100.000 ventes). Tandis que Calogero revient en ce jour avec la réédition de Centre ville incluant le single “C’était mieux avant”, Sopico lui, vient de dévoiler la réédition de Nuages. Elle est désormais baptisée Nuages / Orages.

Nous n’oublierons pas…

Les Gordon nous donne rendez-vous le 16 septembre avec son nouvel album dont était extrait “Enid & Rebecca”. Même chose pour Chien Noir avec un nouvel EP. Une semaine plus tard, ce sera au tour d’Anwar de publier son merveilleux album Lights propulsé par le morceau “Follow me”. Puis, de Mathilda qui sortira son EP Brutal le 23 septembre sur le label chez Jo & Co (Hoshi, Les Frangines…). Mademoiselle K fait son grand retour avec Kravache. Ce sera pour le 14 octobre, et Ana Kova (la voix de Synapson) déboulera avec un premier projet en novembre. Enfin, seront attendus les Frères Scotch avec un nouvel EP avant décembre.

Découvrez le clip “C’était mieux avant” de Calogero :