Le nouvel album Chroniques d’un cupidon de Slimane est dans les bacs. À l’intérieur, de jolies surprises, comme “Les amants de la colline”, un duo avec la Zarra. aficia vous en parle.

Retour gagnant en solo pour Slimane. Après sa folle aventure aux côtés de Vitaa sur l’album VersuS qui continue de connaître un succès en salles. En effet, le chanteur revenait (déjà) en solitaire avec l’album Chroniques d’un cupidon (vinyle qu’on vous fait gagner sur Instagram !) disponible depuis le 2 septembre. Dès sa première semaine de commercialisation, l’opus s’est offert un numéro un, notamment grâce au single “La recette”, mais aussi aux duos composant cet album qui ont fait grand bruit.

Slimane x La Zarra

Et justement, parmi les duos, nous retrouvons Soprano, Claudio Capéo ou Manal. Il y a aussi celui avec La Zarra qui nous a touché de plein cœur. Pourquoi ? Car ces deux-là ont des voix hors du commun. La voix de La Zarra s’accorde à merveille à celle de Slimane, et vice versa. Beaucoup rêvaient de voir ces deux voix s’unir ensemble, les voilà, esnemble, sur une chanson aussi mélodieuse que mystique et envoûtante.

Pourtant, le thème de la chanson ne s’y prêtait pas forcément. Pour 20 minutes, Slimane expliquait que “Les amants de la colline” est en fait une métaphore : “C’est parti d’un reportage que j’ai vu sur Brut au sujet d’une jeune femme qui se prostituait pour pouvoir consommer du crack (qui s’en est finalement sortie, ndlr). Cela m’a bouleversé”. À ce même moment, il était au téléphone avec La Zarra et voit une colline : “Je lui ai parlé de ce reportage et, comme tous les deux on peut être un peu border, je lui ai dit que je trouverais trop beau de parler de deux amants qui se détruisent tout en vivant la plus passionnelle histoire de leur vie”.

Découvrez “Les amants de la colline” de Slimane et La Zarra :