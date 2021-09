Clip “Pénalty” : Lefa, toujours précis et authentique

Lefa prépare un nouveau projet. L’occasion de découvrir son titre “Pénalty”. Un clip à savourer sur aficia.

Une belle leçon de régularité. Lefa sait gérer sa carrière en solo, et cette justesse se ressent sur ses projets bâtis depuis 2016 et son premier album Monsieur Fall. L’un des pionniers de la Sexion d’Assaut cumule 3 Disques d’Or (50.000 équivalent ventes) et 2 Singles de Platine ( 30 millions d’équivalent streams) aux côtés de Lomepal et Vald.

Bref, le rappeur ne lâche rien et prépare un nouvel EP, Fall Season, prévu pour le 8 octobre. Et c’est “Pénalty” qui vient amorcer cette sortie. Un premier extrait qui pose les bases, avec un Lefa relativement percutant, et ce petit flow entêtant qu’il maintient durant tout le morceau.

Découvrez “Pénalty”, le clip de Lefa :