Son sifflement mythique nous avait manqué ! La chanteuse LP est de retour quatre ans après “Lost On You”. C’est à découvrir sur aficia.

LP a cumulé plus d’un milliard de streams avec l’atypique “Lost On You”, un titre d’une efficacité redoutable et au succès sans faille puisque le titre sera certifié Single de Diamant dans l’Hexagone pour l’équivalent de 50 millions de streams.

Mais il est temps pour LP de revenir sur le devant de la scène avec du neuf, histoire de nous confirmer par la même occasion la venue future de son sixième album studio.

En effet, celle qui a collaboré avec Rihanna, Céline Dion ou encore Mylène Farmer sur le titre “N’oublie pas” dévoile un nouveau tube : “One Last Time”, entre mélancolie et efficacité.

En effet, la recette ne change pas, et le potentiel reste intact. Dans le clip, LP et sa compagne vivent la dolce vita jusqu’à ce qu’un événement ne vienne tout bouleverser. Un titre efficace et parfaitement taillé pour les radios qui devrait facilement rencontrer le succès.

Découvrez “One Last Time”, le nouveau clip de LP :