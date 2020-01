Clip ”Manque d’audace” : Lucie Vagenheim joue la sensibilité pour son retour musical

Après deux années d’absence, Lucie Vagenheim revient avec un tout nouveau titre, ”Manque d’audace”. C’est à écouter sur aficia.

L’année 2020 résonne pour beaucoup avec nouvelle aventure. C’est notamment le cas pour Lucie Vagenheim, ex-participante de l’émission ‘Destination Eurovision’ en 2018 avec son titre ”My World” après son passage dans ‘The Voice’ l’année précédente. Cependant, même si la jeune artiste n’a pas été retenu pour représenter la France à Lisbonne, elle n’a pas délaissé son amour pour la musique. C’est donc avec du recul et du temps, loin de la médiatisation, que la jeune artiste a travaillée sur un projet authentique et personnel.

Ce qui nous mène donc en janvier 2020, moment où Lucie Vagenheim a signé son grand retour avec un nouveau titre pétillant. L’annonce a été faite sur ses réseaux sociaux et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’impatience était à son comble.

”Et je regrette ton manque d’audace…”

Afin de mieux promouvoir ce titre, Lucie Vagenheim a tenu à accompagner son titre ”Manque d’audace” d’une mise en images. Dans ce clip réalisé par la talentueuse Solveig Jenselme (StudioSolveig), Lucie Vagenheim est mise en scène face à celui qu’elle idolâtre en secret. Par manque d’audace et de timidité, la frustration se fait ressentir du côté de la demoiselle qui n’attend que les aveux de son futur petit ami.

Avec ce titre, Lucie Vagenheim s’est amusé à décrire toutes les pensées que l’on peut avoir dans cette situation cocasse. Des sentiments partagés dans un registre pop et des arrangements qui laisse imaginer cette rencontre si espérée. Il ne vous reste plus qu’à sauter le pas et découvrir cette folle histoire tout droit inspirée de la réalité.

Découvrez “Manque d’audace” de Lucie Vagenheim :