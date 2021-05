Lujipeka et S.Pri Noir prennent un coup de vieux sur “Putain d’époque”

Lujipeka revisite son titre “Putain d’époque” en invitant S.Pri Noir. Une collaboration à découvrir sur aficia.

Après un premier EP solo sorti en avril 2020, le rappeur membre de Columbine avait écrit une nouvelle ligne de sa carrière avec L.U.J.I, un projet de 14 tracks, largement dévoilé sous plusieurs clips, et notamment “Ahou”.

Et même si durant la fin d’année 2020, Lujipeka a annulé la sortie de son EP Bordel, le rappeur a dévoilé le clip de “Putain d’époque”, déballant une floppée de vérités actuelles avec plus ou moins d’ironie. Et le rappeur donne un nouveau relief à son morceau en invitant S. Pri Noir, de quoi ajouter quelques nouvelles phrases bien aiguisées.

Découvrez “Putain d’époque”, le clip de Lujipeka et S.Pri Noir :