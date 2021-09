Lujipeka s’éclate avec son public sur le clip de “Pas à ma place”

Prêt à sortir son premier album, Lujipeka régale avec “Pas à ma place”, son nouveau clip. Un vent de bonheur à savourer sur aficia.

C’est une date à cocher dans le calendrier. Plus d’un an après L.U.J.I, son dernier projet solo , Lujipeka sortira le 5 novembre Montagne Russe, son premier véritable album. Une aventure en solitaire qui s’annonce déjà prometteuse, le rappeur a déjà sorti quelques excellents morceaux.

On pense évidemment au titre introspectif “Eclipse”, et surtout au mélange déchirant d’espoir et de fatalité dans “Poupée Russe”. Le membre de Columbine semble avoir étoffé sa musicalité, et navigue aisément dans cette mélancolie finalement ensoleillée.

En juillet, Lujipeka s’est embarqué dans un van pour sillonner les plages et proposer une poignée de concerts improvisés. De là est né “Pas à ma place”, son dernier clip. Ironiquement, l’artiste de (presque) 26 ans rencontre et s’éclate avec ses fans, tout sourire dans ce road-trip intense et rafraichissant.

Tout le mois de septembre, la fête se poursuit avec une série de showcases gratuits. Et Lujipeka propose également une série de concerts jusqu’à septembre. De quoi nourrir l’intérêt de Montagne Russe, d’ailleurs disponible en précommande…

Découvrez “Pas à ma place”, le clip de Lujipeka :