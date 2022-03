Luude part à l’assaut des charts avec “Down Under”

Luude dispose d’un petit tube en main qui ne tarde pas à devenir viral et dans toutes les oreilles. aficia vous propose de découvrir “Down Under”.

Tient-on là le tube du printemps? La génèse de ce titre démarre l’été dernier lorsque le DJ australien Luude propose à ses abonnés un extrait du titre “Down Under” en demandant « Dois-je le sortir? ». Les réponses furent unanimes. Mais il va falloir attendre un peu car il ne détient pas les droits du morceau utilisé.

À l’origine, “Down Under” est un morceau du groupe Men At Work datant de 1981 (voici l’original). Quelques mois plus tard, il obtient les droits et le chanteur du groupe, Colin Hay, réenregistre même le titre et collabore avec Luude. Le nouvel arrangement remixé est fou et prend des couleurs drum’n’bass. Sa mélodie à la flûte est incroyablement efficace et entêtante. Le morceau est très ensoleillé et met déjà un pied dans l’été qui arrive.

Le morceau sort mi-janvier et devient directement un hit en Australie et en Nouvelle-Zélande (où il a été numéro 1). Le Royaume-Uni, où “Down Under” se classe dans le top 10 depuis plusieurs semaines, suit le mouvement. Devenu viral, le titre inonde actuellement les radios françaises. Pour aller plus loin, Luude a déjà publié quelques titres ces dernières années. Reconnu dans la profession, il n’a pour l’heure pas connu le succès. Il fait notamment parti du groupe Choomba.

Découvrez “Down Under” de Luude & Colin Hay :