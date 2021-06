LUZ se dévoile un peu plus avec son deuxième single, “On s’apprivoise”

LUZ donne suite à son premier single “TELAM” sorti en janvier et partage désormais “On s’apprivoise”. C’est à découvrir sur aficia.

Avant d’apprivoiser le chant vers ses 17 ans, LUZ est avant tout une instrumentiste et suivra plusieurs formations dans le domaine. Elle se formera en effet à la flûte traversière ainsi qu’au piano. Cet amour pour la musique, LUZ le doit notamment à l’environnement familial dans lequel elle évoluera, un milieu à l’univers musical assez éclectique : elle grandira au rythme du jazz, de la pop et même de la chanson française.

Suite à plusieurs vidéos de chant postées sur les réseaux sociaux, la jeune artiste décidera alors de se lancer et dévoilera quelques jours après le passage en 2021 son tout premier single, “TELAM”. Quelques mois plus tard, LUZ marque son retour et c’est avec “On s’apprivoise” qu’elle décide de poursuivre son aventure musicale.

“On s’apprivoise”, qu’elle partageait le 28 mai dernier, se veut pop avec tout de même un certain côté plus intimiste. Mais à l’origine, Luz avait composé ce morceau en piano-voix, une sorte de retour à sa première passion. À travers ce texte dont elle est l’autrice, LUZ confronte la rencontre et la découverte souvent suives de la peur de l’engagement.

Et pour illustrer cette dualité, on la retrouve dans un clip dont elle est également la réalisatrice, en duo avec une danseuse. LUZ accentue ces opposition en utilisant 3 couleurs principales : le noir, le rouge ainsi que le bleu…

Découvrez “On s’apprivoise”, le nouveau clip de LUZ :