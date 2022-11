MAB revient avec ‘Il suffit d’y croire, mais…’, un nouvel EP engagé

Porté par les réseaux sociaux, le groupe MAB est de retour avec ‘Il suffit d’y croire, mais…‘, un nouvel EP à découvrir avec aficia.

MAB, c’est l’histoire de deux frangins animés par la même envie, celle de faire bouger les choses, pour améliorer un peu l’avenir. Et cette volonté se retranscrit en musique, dans une pop engagée, moderne et relativement fougueuse.

Le groupe, avec qui nous avions pu discuter pendant le confinement, s’immisce dans les sujets de notre époque, et porte une attention particulière à l’écologie. Les images de “Clap clap” en sont le parfait exemple, et illustrent l’urgence climatique à laquelle nous sommes confrontés.

Et le 16 novembre, c’est Il suffit d’y croire, mais…, qui voit le jour, un nouvel EP au nom plutôt évocateur. Un condensé de 4 titres précis, ponctué d’un outro. C’est d’abord par une certaine légèreté que le projet commence grâce à “Ça va le faire”, un titre plein d’amour, une ode à la fraternité. Puis les choses se gâtent un peu à l’approche de “No man’s land”, une critique de la guerre où se cogne l’image insouciante d’une simple danse. On enchaîne ensuite avec “Bataille de regards”, laissant place à l’introspection et l’image de soi, entre doutes et détermination. Et c’est finalement les réseaux sociaux qui sont décriés dans “Qui vaut quoi”, véritable banger sur Instagram et Tiktok.

Découvrez ll suffit d’y croire, mais…, le nouvel EP de MAB :