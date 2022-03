Muse fait son grand retour sur “Compliance”

Muse opère un come-back des plus réussis avec le morceau “Compliance” qui vous propose de découvrir aficia.

Muse s’était octroyé quelques années de pause après le succès en demi-teinte de leur dernier album Simulation Theory, sorti en 2018 et contenant notamment le single “Thought Contagion”. Le groupe britannique a annoncé un retour au tout début de l’année avec un premier titre nommé “Won’t Stand Down” dont le succès s’est rapidement estompé. Gageons que “Compliance” marquera les esprits tend il est efficace.

Pour ce dernier, la bande à Matthew Bellamy renoue avec les sonorités rock alternatif de leurs débuts. Mais “Compliance” se pare de plusieurs influences et styles. En effet, le refrain est résolument synth pop 80’s avec ses notes extrêmement rythmées, qui donnent un tempo soutenu et marquant au titre. Le morceau semble venir d’un autre temps. Vocalement, Matthew Bellamy n’a pas perdu de son aura, tant sa voix est identifiable parmi mille. Pour le clip, le spectateur se retrouve dans une ambiance masquée, très anxiogène, avec une imagerie à connotation métal.

Un album et un single extrêmement politique

“Compliance” dénonce notamment le fait que les promesses de sécurité et de réconfort vendus par les entités politiques ou sociales ne soient pas tenues. En résumé, le groupe défend le fait qu’elles veulent que nous adhérons à leurs promesses en échange de l’obéissance et de leur besoin de complaisance.

Le prochain album du groupe pointera dans les bacs le 26 août et sera nommé Will Of The People. Il se voudra très engagé politiquement puisqu’il abordera l’incertitude et l’instabilité grandissante du monde actuel. Muse y évoque les nouvelles guerres, le vacillement des démocraties occidentales ou encore les catastrophes naturelles. Rien de bien positif donc mais sans doute des morceaux très marquants.

Muse a annoncé qu’une tournée était à l’ordre du jour, mais aucune date n’est pour le moment définie. Cependant, le trio britannique passera en France pour trois festivals cet été. Leur mois de juillet sera rythmé par les ‘Eurockéennes de Belfort’ (3 juillet) et le ‘Festival Beauregard’ (6 juillet). Ils termineront par les ‘Déferlantes’ (10 juillet).

Découvrez “Compliance”, le nouveau clip de Muse :