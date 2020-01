P.R2B entre dans la lumière avec “La chanson du bal”

C’est peut-être la nouvelle artiste variété-pop de demain. P.R2B tente de vous charmer avec “La chanson du bal”, son premier clip à découvrir sur aficia.

P.R2B, c’est l’histoire d’une jeune femme, Pauline, née à Bourges et qui a longtemps cherchée la direction dans laquelle elle irait. La musique ? Le cinéma ? Et si elle réussissait le pari d’allier les deux ? Cette grande cinéphile adore ce que font Truffaut ou Godard. Côté musique, il y a de la folie de Catherine Ringer, de la douceur de Barbara et des influences plus modernes avec Kanye West.

Tout juste diplômée de la FEMIS, école d’image et de son, en tant que réalisatrice, P.R2B compte bien nous enchanter dans les images et les textes qu’elle donnera à ses chansons comme en témoigne le premier clip…

Le producteur d’Angèle à ses côtés

Mais l’un des premiers à croire au talent de cette jeune perle, c’est Tristan Salvati qui est derrière le succès d’Angèle, 47 Ter, Louane ou encore Slimane. Le producteur repère ce “coeur chaud” qu’il faut à tout prix faire brûler de mille feux. Il la contacte sur Instagram. Delà démarre un travaille en binôme.

Tristan Salvati travaille sur son album et révèle l’artiste qui sommeille en elle. On s’apprête à découvrir des beats frénétiques sur des textes coups de poings, faisant ressortir une certaine rage mêlée à l’espoir, comme avec “La chanson du bal” qui parle d’un amour manqué. Elle explique que c’est comme “Aller à une soirée pour voir la personne qu’on aime et finalement voir qu’elle ne vous regarde pas, repartir à votre solitude, avec vos rêves et vos chagrins”.

Au programme, on plonge dans un univers fougueux entre l’artiste et le personnage joué par Alma Jodorowsky, entre rêves et réalités, dans un univers cinématographique hautement réussi et sublime. Une énergie brute, des images qui claquent, et un goût prononcé pour la pop d’aujourd’hui. Voilà ce que P.R2B nous prépare pour la suite !

Découvrez le clip “La chanson du bal” de P.R2B :