Clip “Something Comforting” : Porter Robinson cultive son coin de paradis

Près de six ans après la parution de son premier opus studio, Porter Robinson est de retour avec “Something Comforting”, un single à découvrir sur aficia !

C’est plus tôt cette année que le producteur américain Porter Robinson mettait enfin un terme à plusieurs mois de silence puisque son dernier single dévoilé au public remontait à 2018, de surcroît sous le pseudonyme Virtual Self. Traduisant une volonté de renouveau, l’artiste opérait donc son comeback avec “Get Your Wish”, un nouveau titre rêveur et planant.

Sans avoir donné de date précise de parution, le DJ lèvera le voile sur son deuxième disque intitulé Nurture au cours des prochains mois. Mais avant d’en connaître le contenu, le principal intéressé mise sur “Something Comforting”, un nouvel extrait prometteur.

Un titre réconfortant

Sur ses réseaux sociaux, Porter Robinson revenait sur la genèse de ce titre en expliquant que sa composition avait été un réel moteur pour l’inciter à surmonter sa dépression en 2015. Positif et pêchu, “Something Comforting” n’avait pour autant pas été enregistré dans sa version définitive avant 2019 ! La mélodie mêle de nombreux arrangements organiques à la sobriété d’un piano.

Enfin, l’artiste a dévoilé la mise en images de la chanson réalisée par Chris Muir et Carlos Lopez Estrada. Une interprétation serait de penser qu’elle nous invite dans l’esprit de Porter Robinson, au cœur d’une nature préservée. En prenant le temps, le producteur va apprendre à la cultiver, à faire bon usage des ressources qu’il offre comme pour symboliser la paix intérieure. Et l’artiste finira par sortir de cette zone de confort pour se confronter à l’altérité, à une nature encore plus vaste.

Visionnez “Something Comforting”, le nouveau single de Porter Robinson :