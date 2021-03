Prudence confirme son album avec “Good Friends”

Nouveau clip pour Prudence avec “Good Friends” qui confirme la venue de son futur album. C’est à découvrir avec aficia.

Vous avez peut-être eu l’occasion de découvrir Prudence avec “Passionfruit”, sa cover du titre de Drake… C’était l’occasion de découvrir une artiste atypique, avec une voix remarquable, véritable empreinte vocale.

Par la suite, Prudence à eu l’opportunité de nous confirmer son talent avec les titres “Offences” et “Be Water” par exemple. On passe aujourd’hui à la suite et à l’annonce de l’album !

En effet, Prudence sera dans les bacs le 28 mai prochain avec son album afin de faire une plongée immersive dans son univers musical riche et intense. Aussi, pour en faire l’annonce, elle mise sur le titre “Good Friends” déjà mis en images.

Sur des images de Léo Chadoutaud, Prudence nous embarque dans son monde, son univers atypique et délicieux. C’est doux et vivant à la fois. On se laisse emporter par la mélodie et cette voix unique. Une véritable petite capsule de plaisir auditif !

Découvrez “Good Friends”, le nouveau clip de Prudence :