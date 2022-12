 Enième retour de Damien Saez avec “Ievguenia”

Sans conteste, “Ievguenia” attire l’œil, provoque légèrement mais se justifie par l’attente et les interrogations pesantes qui se développent chez les fans du chanteur. On en parle sur aficia.

On dit ‘énième’ car ce n’est pas son premier retour en 2022… Et parmi ces questions qui subsistent, on peut notamment citer des concerts décalés et la communication proche du néant sur ces dates. En effet, le concert aux Arènes de Nîmes décalé en 2023, celui au Zénith de Paris reporté le 29 décembre, soit, mais qu’en est-il de la chanson par mois que devait sortir l’auteur à ses fans les plus assidus toute l’année ? Il n’en est rien.

Entre le 23 juin avec “helicopters” et le 18 novembre, aucune nouvelle de l’ours, au grand désespoir de milliers d’amoureux de belles lettres. Mais, il y a quelques semaines donc, mi-novembre, Saez publiait sur son site et sur YouTube la chanson “Ievguenia”. Ici, le poète se plaçait dans la peau d’une martyr Ukrainienne, tombée à la guerre pour la liberté de son pays.

Comme un air de déjà vu…

Si la démarche est louable et si la mélodie est plus qu’agréable, un goût quelque peu amer reste très présent au fond de nos gorges à la fin de la première écoute et ne s’estompe pas à la seconde. Musicalement, il n’y a pas de grande nouveauté dans cette chanson mélancolique à souhait, bien dirigée où l’auteur se confond en rimes faciles et sonorités déjà entendues.

L’air qui rythme la dernière minute est certes émouvant et s’apparente à des musiques des pays de l’est, renforçant l’identification de celui ou celle qui l’écoute, mais il ne masque pas totalement le manque du reste de la chanson. D’ailleurs, on a le sentiment que Saez se réveille après la guerre (bien que celle-ci ne soit pas hélas pas terminée). Le conflit a débuté il y a bientôt un an et bien qu’une chanson ne se construise pas d’un claquement de doigts, on l’a connu bien plus prompt à réagir aux évènements par le passé.

Mais peut être que cette surprise mitigée prendra tout son sens et qu’on retrouvera le génie de celui qui nous manque tant le 9 décembre. Car l’artiste nous donne rendez-vous à cette date sur Télégram pour la sortie de 5 titres inédits et une levée de fond qui serviront pour “l’Ukraine ou pour payer vos factures d’électricité, comme bon vous semble”, prétend-t-il.

Alors que penser de tout cela ?

Du retard et une faible communication sur les concerts à venir ? Du retard pour s’élever face à la guerre, du retard pour soutenir ses compatriotes en souffrance en ces temps difficiles ? Alors oui, Damien Saez a pris beaucoup de temps ces derniers mois pour nous faire languir, nous agacer aussi, oui il est même devenu expert dans ce domaine, mais est-ce rédhibitoire ?

Si les fans de la première heure ne se sont pas lassés depuis tant d’années, il y a fort à parier qu’ils résisteront à ces soucis également et qu’ils seront peut-être même emballés par ce qui se prépare le 9 décembre .. et avouons le … nous aussi !

Découvrez le nouveau titre de Saez, “Ievguenia” :