Saez ne s’arrête plus : “Plage abandonnée”, annonce d’un nouvel album…

Damien Saez est de retour, ça, on vous l’a déjà dit il y a quelques jours à peine. Mais depuis, le chanteur révolté qui n’est plus si “jeune et con” a de nouveau fait parler de lui avec de nombreuses annonces ! Plus d’infos sur aficia…

Tout d’abord, une nouvelle chanson dévoilée : “Plage abandonnée” mélancolique et sentimentale qui contraste avec “La chanson du vieux réac”, sortie quelques jours plus tôt beaucoup. Elle était plus brutale et engagée. Pas grand-chose d’étonnant au fond, car si on épluche la discographie de l’artiste depuis 1999, on observe une sorte d’alternance dans les albums entre thématique mélancolique et rébellion enflammée.

Nouvelle ode à la liberté mais également clip annonciateur du projet global, cette chanson met en scène Ana Moreau. Oui, encore elle, dans un jeu d’acteur plus que basique où l’intrigue vient plutôt du sous titrage. En effet, le texte ne correspond pas à chaque instant aux paroles chantées. Par exemple on voit s’afficher “reste-t-il une plage abandonnée ?”, des mots qui ne sont prononcés à aucun moment par le chanteur.

Comme toujours Damien nous invite à la réflexion… Mais la surprise vient surtout de ce qui a suivi cette chanson. Un site complètement revisité et un programme décliné en 4 saisons plus savoureuses les unes que les autre. En effet, l’ours peut tout autant rester en hibernation des années, qu’être plus productif que jamais. Au centre de l’attention, Saez écrit en grand, et “amour” en rouge juste en dessous. Mais le programme reste empli de mystère et devient ainsi passionnant.

Pour l’été, une affiche d’Ana Moreau, dont le nom est écrit en dessous de Saez laisse entrevoir un album ou une tournée commune. Là encore, rien d’étonnant après les nombreuses apparitions de la chanteuse sur culturecontreculture.

Une nouvelle chanson par mois

Il est bien plus surprenant de voir ce qui ressemble à une pochette d’album avec le visage d’Ana Moreau portant le titre “Icone”. Juste à côté, l’annonce d’un nouveau recueil de poèmes de Saez intitulé “La mort des icônes” ! La relation obscure entre Damien Saez et Ana Moreau sera-t-elle éclaircie cet été ? Rien n’est moins sûr, mais cette première “saison” promet d’ores et déjà de belles œuvres. Avec en bonus, un album en anglais Heaven’s calling dont le titre laisse entrevoir une œuvre assez mélancolique et triste, qui n’est pas sans rappeler A Lovers Prayer, dernier album de Saez en anglais (2009) et qui était globalement de la même trempe.

Mais l’annonce la plus importante peut-être, c’est le retour de l’art désintéressé (quoi qu’on en dise, il doit bien gagner sa croûte mais l’évolution ces dernières années avait pu surprendre). Après ces 3 chansons en écoute gratuite, on apprend que culturecontreculture passera cette année à 1 euro par mois (au lieu de 5 euros par mois / 60 euros par an). Et surtout, qu’il y dévoilera UNE CHANSON INÉDITE TOUS LES MOIS PENDANT UN AN !

“Live in Alaska”

Mais ce n’est pas tout. La nouvelle qui fait le plus saliver les nombreux fans de l’artiste, est celle de l’hiver : “Live in Alaska”. Tous ses fans de longue date le savent, il a parlé de l’Alaska de nombreuses fois, notamment dans la chanson “Into the Wild”.

Enfin, l’épilogue que l’on devine épique est annoncé pour le printemps 2023 avec concerts et albums uniques. Un retour en fanfare donc et qui interpelle, tout comme le retour de l’artiste révolté qu’il critique tant.

Dans son premier livre “À ton nom”, Saez dénonçait “l’intellectuel qui crache sur la merde à la télévision alors qu’elle trône dans son salon”. Dans un souci de cohérence donc, après les avoir vivement critiqués en chanson, il avait supprimé ses comptes sociaux en 2017. Il se privait donc d’une audience plus de 500 000 abonnés fidèles. Mais depuis quelques jours, le voilà de retour sur la toile également, avec même des sondages en stories Instagram !

Le monde change et personne ne peut le freiner, pas même celui qui s’oppose à ses folies. Mais notre rêveur lui est toujours là, qu’on soit d’accord ou pas avec sa façon de fonctionner. Il reste un des piliers de cette génération Française qui aime les mots.

Affaire à suivre donc, avec attention …

Découvrez “Plage abandonnée”, la nouvelle chanson de Saez :