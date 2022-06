Solow invite Paul Ivory sur son nouveau single “Cette nuit”

Solow poursuit son chemin dans le monde de la musique. Elle est de retour avec “Cette nuit”, un joli titre à écouter avec aficia.

Ce nom ne vous est peut-être pas familier. Et pourtant, on aurait tort de vous dire de ne pas aller jeter un coup d’œil à la toute jeune discographie de Solow. La chanteuse s’est déjà dévoilée à travers une petite floppée de singles et un premier projet : Mon cœur est tendre. Sa voix douce fait appel aux émotions, c’est le cas sur son excellent titre “Le monde”.

Cette facilité dans la musique, c’est de famille, puisque la jeune chanteuse est également la sœur de Boostee. Les deux ont d’ailleurs déjà collaboré ensemble, et gèrent le label indépendant Bluesky Family. Un bien beau point de départ. Et après le clip “Emmène moi”, Solow est de retour aux côtés de l’artiste parisien Paul Ivory sur “Cette nuit”, un nouveau morceau à l’atmosphère apaisante, sous fond d’amour et de noslagie. Dévoilé sous forme de lyrics vidéo, le duo reviendra prochainement avec un véritable clip.

Découvrez “Cette nuit”, le clip de Solow feat. Paul Ivory :