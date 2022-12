St Graal livre un hymne à la tolérance avec “Drag”

C’est un retour festif et coloré que propose St Graal à travers “Drag”, un nouveau single imparable à découvrir sur aficia !

Tout doit venu d’Angoulême, sa ville natale, St Graal est incontestablement l’une des étoiles montantes sur la scène musicale française. Sa fougue, son énergie et sa créativité ont été mises à l’honneur cette année puisque l’artiste a décroché le prix du public aux Inouïs du Printemps de Bourges. Propulsé ainsi sur le devant de la scène grâce au succès du très électro “Les Dauphins”, il poursuit sa route artistique en dévoilant un nouveau single intitulé “Drag”.

Ce nouveau titre disponible en écoute et en téléchargement sur toutes les plateformes digitales est extrait d’un EP actuellement en cours de finalisation. Celui-ci devrait donc être dévoilé au printemps 2023 ! Et il ne fait nul doute que nous devrions y retrouver la recette qui fait tout le charme et l’originalité de St Graal, à savoir des rythmes électro ébouriffants conjugués à des sonorités pop fédératrices.

Une déclaration d’amour aux Drags

Le titre “Drag” a été conçu au cours du confinement lorsque St Graal se voit solliciter pour composer un titre à diffuser à l’occasion d’un événement drag. Il en résulte ainsi cet hymne à la tolérance. L’artiste y chante brillamment un amour universel, rendant hommage à l’univers artistique des Drags. “Tu m’as demandé de ton public un rendez-vous pas comme les autres / Ton corps scintille sous les spotlights et la scène transpire des images / Et j’aimerais t’écrire une chanson pour que tu n’oublies pas d’sourire ” scande le chanteur sur une mélodie addictive.

Afin de mettre en lumière cette belle déclaration, St Graal a levé le voile sur un clip festif. Il se met notamment en scène aux côtés de son amie La Maryposa mais aussi de La Grande Dame, finaliste de Drag Race France, dans une mise en images haute en couleur. De bonnes ondes en perspective !

Visionnez “Drag”, le nouveau clip de St Graal :