St Graal en Interview Flash :“Je suis un gros romantique, je dois me l’avouer !”

St Graal est de retour avec un deuxième EP Les Extraordinaires Histoires d’Amour de St Graal. Nous avons échangé avec lui pour une interview Flash.

St Graal, de son vrai nom Léo Meynard, s’est fait connaître grâce aux réseaux sociaux durant le confinement. Sa carrière a connu un tournant lorsqu’il a remporté un prix aux INOUïS du Printemps de Bourges, marquant une année charnière pour son projet musical. Il a conquis son public avec un style qu’il définit lui-même comme du club rock. Il s’inspire de Green Day, Théiéfaine, et de la scène rock des années 80/90.

Après son premier EP Le cœur qui cogne en 2023, il a désormais sorti son deuxième EP Les Extraordinaires Histoires d’Amour de St Graal. C’est à cette occasion que nous avons parlé d’amour, fil rouge de cet EP.

St Graal, l’interview Flash :

Salut St Graal ! Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts en musique et de l’origine de ton nom de scène ?

Je m’appelle St Graal, je viens d’Angoulême. J’ai créé mon projet musical à Bordeaux il y a de ça 6 ans. J’ai commencé dans les petits bars de Bordeaux où j’accompagnais des amis qui faisaient du Drag et où j’étais un peu DJ. Sinon, je faisais des concerts avec les premiers instruments que j’avais pu me payer. L’origine de mon nom vient des Monty Python et de Da Vinci Code. J’étais aussi fan de St Germain et d’électro-jazz.

Il y a un peu une quête du Graal, j’ai toujours eu comme idée d’un jour faire une petite quête et de cacher des choses, des petits indices à droite à gauche… Peut-être que ça a même déjà commencé.

2 Sur ton nouvel EP Les Extraordinaires Histoires d’Amour de St Graal, tu abordes le sujet de l’amour sous toutes ses formes (de soi, des copains, de l’autre). Nous avons l’impression de suivre des épisodes d’une série. Que représente ce thème pour toi?

Le but était de vraiment faire une série. Le premier morceau “Les histoires d’amour”, c’est un peu une intro générale où je dis qu’il y a des histoires de cœur, des histoires de cul, des histoires d’amour, mais que je préfère celles qui sont terminées parce qu’elles laissent un souvenir qui reste ancré dans la peau comme un tatouage. C’est le but avec la DA du tatouage sur la pochette.

J’ai toujours été un transit de l’amour, comme beaucoup d’humains sur la planète, et je suis un gros romantique aussi, je dois me l’avouer. J’avais envie pour une fois de parler de l’amour, d’un amour que j’ai vraiment connu, pas de quelque chose hyper romantisé. J’aborde aussi mon hyper romantisme avec “Je t’emmènerai”. Dans “Premier baiser” c’est plutôt l’amour adolescent que j’ai voulu exprimer. Enfin il y a “Arnica”, un titre qui est un peu spécial, car c’est vraiment l’histoire d’anti-amour.

3 Tu abordes des sujets personnels comme dans le titre : “Oversize” . Cette chanson a-t-elle été difficile à écrire pour toi ou était-ce une évidence ?

Ce sujet était évident parce que je savais que je voulais en parler. J’avais commencé à écrire ça en mettant beaucoup de body positivisme, ce que je trouve trop cool évidemment. Mais à un moment, j’ai eu un recul sur moi-même. Je me suis dit que ce serait aussi mentir que de dire que je suis tout le temps comme ça parce qu’évidemment des fois je me déteste. J’admire la beauté des corps, mais pas le mien. Je dis que les corps des autres on en a absolument rien à faire, c’est uniquement le mien que je juge. Parfois j’ai du mal avec ce corps que je peux avoir, avec cette peau qui m’entoure, et des fois je l’adore. Je pense que tout le monde peut évidemment se reconnaître là-dedans. C’était assez dur à écrire parce que je voulais vraiment trouver les bons mots et ne pas tomber dans le pathos, ni dans la grossophobie . Je voulais vraiment être juste et ça c’est un bon challenge.

“ Il y a comme un conflit entre moi- même et mon corps, parfois c’est le love, parfois c’est un désaccord, faut que j’apprenne à m’aimer, quand je le fais de tes yeux, j’admire la beauté des corps mais pas le mien si tu veux”. St Graal pour aficia

4 Tu fais la Cigale en avril, et tu as rempli pas mal de salles, que ce soit à Paris ou en province. Que représente le live pour toi, comment l’appréhendes-tu, le ressens-tu ?

J’adore le live et je le vis à 15000%. Je trouve que c’est le meilleur moment pour se connecter avec le public. Pour moi, le premier truc c’est qu’il faut que ça leur parle. Moi-même je parle au public, il y a énormément de moment de talk sur mon live, où je dis n’importe quoi, je me laisse aller. J’aime quand c’est vivant. Les gens ne sont pas venus au concert simplement pour écouter le CD. J’ai toujours voulu créer des moments uniques avec le public. Pour chaque date j’essaie de trouver des drags locales qui veulent venir avec moi sur scène pour faire le show car c’est un art qui me touche énormément. Pour moi le live c’est le moment de montrer une nouvelle lecture de mes chansons au public.

5 Quels sont tes projets à venir ?

Il y a une tournée qui va commencer à partir de janvier 2025 normalement.

Je suis aussi compositeur à côté, je compose pour les artistes. Comme je compose tout le temps, il y a toujours des nouvelles chansons qui arrivent. Actuellement, je suis sur de nouvelles chansons, il y aura une suite mais je ne sais pas encore trop quoi. Donc j’imagine un album mais ce sera pas pour tout de suite. D’abord on va faire vivre cet EP qui est bien rempli, uniquement avec des morceaux qui ont mis du temps à naître et qui me plaisent à 100%.

Pour conclure, on part sur du live et des compos et on verra ce qu’il en sort.

Découvrez Les Extraordinaires Histoires d’Amour de St Graal :