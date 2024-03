“Je t’emmènerai”: le nouveau single de St Graal

St Graal présente “Je t’emmènerai”, un titre entêtant et rempli d’amour, c’est à découvrir sur aficia !

St Graal est un artiste que vous avez peut-être déjà entendu avec “Le goût de la vie”, “Drag”, ou encore “Les dauphins”. Ce dernier a connu son moment de gloire sur la plateforme Tik Tok. Il s’impose petit à petit sur la scène musicale française, toujours avec des paroles écrites en français sur un fond électro et aux sonorités pop. Il a ce truc dont on ne se lasse pas !

L’auteur, compositeur et interprète présente “Je t’emmènerai”. C’est un titre qui vous restera en tête et que vous fredonnerez sans même vous en rendre compte. Une déclaration d’amour, des promesses romantiques, le tout sur une musique électro pour jumper tout l’été. De notre côté on le suit et on fond pour lui !

“Je t’emmènerai faire l’amour sur des plages que tu ne connais pas. Je t’emmènerai faire le plus beau des braquages pour qu’on parle de toi ” “Je t’emmènerai” – St Graal

St Graal livre ce morceau accompagné d’un clip tourné en live pendant son concert à La Boule Noire à Paris en février dernier. Une vidéo qui retranscrit à la perfection et avec beaucoup de pureté le dynamisme qui le catégorise. Nous le voyons sur scène se faufiler dans la foule pour vivre son dernier morceau en compagnie de son public. Un échange d’énergie qu’on a envie de vivre sans arrêt. Il a décroché le prix du public aux Inouïs du Printemps de Bourges en 2022 , et quand on voit ce nouveau clip, on comprend pourquoi !

Découvrez “Je t’emmènerai” de St Graal :